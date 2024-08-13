Персик "Мельба": как приготовить рецепт, созданный в честь известной оперной певицы

Этот десерт настолько популярен в США, что у него даже есть свой праздник, который отмечается 13 января.

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Классический рецепт десерта "Мельба" был создан в конце XIX века известным поваром Огюстом Эскофье в честь оперной дивы Нелли Мельбы. Он настолько популярен в США, что есть даже праздник десерта — ежегодно 13 января отмечается день Peach Melba. Это очень простой рецепт, видимо, поэтому он и стал таким популярным. Как приготовить персик "Мельба", рассказали на сайте Nigella.

Персик "Мельба"

Ингредиенты:

вода — 500 мл;

сахар — 500 г;

один лимон;

ванильный экстракт — ½ чайные ложки;

два персика;

малина — 125 г;

сахарная пудра — 1 ст. л.;

сливочное мороженое — 200 г.

Влейте воду и сок половины лимона в сотейник, добавьте сахар и ваниль. Дайте сахару раствориться на небольшом огне. Перемешайте сироп и доведите его до кипения, затем проварите пять минут и убавьте огонь.

Каждый персик разрезать ножом пополам вдоль косточки и разделите на две половинки. Бланшируйте персики в сиропе 2–3 минуты. Они должны стать мягкими, но сохранить форму.

Шумовкой достаньте персики из сиропа и переложите на тарелку. Дайте немного остыть и снимите кожицу.

Персики и сироп полностью остудите. Приготовьте малиновый соус. Положите в чашу блендера малину, добавьте сок четвертинки лимона и сахарную пудру. Измельчите в пюре и пропустите через сито, чтобы избавиться от косточек.

Подавать персик "Мельба" следует так: выложите половинки персика, добавьте пару шариков мороженого и полейте сиропом, а потом и малиновым соусом.

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