Персик "Мельба": как приготовить рецепт, созданный в честь известной оперной певицы
Этот десерт настолько популярен в США, что у него даже есть свой праздник, который отмечается 13 января.
Классический рецепт десерта "Мельба" был создан в конце XIX века известным поваром Огюстом Эскофье в честь оперной дивы Нелли Мельбы. Он настолько популярен в США, что есть даже праздник десерта — ежегодно 13 января отмечается день Peach Melba. Это очень простой рецепт, видимо, поэтому он и стал таким популярным. Как приготовить персик "Мельба", рассказали на сайте Nigella.
Персик "Мельба"
Ингредиенты:
- вода — 500 мл;
- сахар — 500 г;
- один лимон;
- ванильный экстракт — ½ чайные ложки;
- два персика;
- малина — 125 г;
- сахарная пудра — 1 ст. л.;
- сливочное мороженое — 200 г.
Влейте воду и сок половины лимона в сотейник, добавьте сахар и ваниль. Дайте сахару раствориться на небольшом огне. Перемешайте сироп и доведите его до кипения, затем проварите пять минут и убавьте огонь.
Каждый персик разрезать ножом пополам вдоль косточки и разделите на две половинки. Бланшируйте персики в сиропе 2–3 минуты. Они должны стать мягкими, но сохранить форму.
Шумовкой достаньте персики из сиропа и переложите на тарелку. Дайте немного остыть и снимите кожицу.
Персики и сироп полностью остудите. Приготовьте малиновый соус. Положите в чашу блендера малину, добавьте сок четвертинки лимона и сахарную пудру. Измельчите в пюре и пропустите через сито, чтобы избавиться от косточек.
Подавать персик "Мельба" следует так: выложите половинки персика, добавьте пару шариков мороженого и полейте сиропом, а потом и малиновым соусом.
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