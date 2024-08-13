Пышные и румяные: рецепт яблочных оладий

В этом рецепте в тесто также добавляются овсяные хлопья, а подают оладушки с изюмом.

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Если вы любите на завтрак есть оладьи, то вам стоит попробовать приготовить их с яблоками. Пышные румяные оладушки получаются невероятно вкусными и нежными. И есть секрет, изюм можно вымочить в коньяке, или роме и тогда оладьи станут еще вкуснее. Рецептом поделились на сайте 1000.menu.

Оладьи с яблоками

Ингредиенты:

мука — 200 г;

молоко — 130 мл;

овсяные хлопья — 50 г;

сахар — 40 г;

лимонный сок — 20 мл;

разрыхлитель теста — 7 г;

яблоки — 2 шт (лучше всего гренни смит);

два яйца;

молотая корица — 2 г;

молотый мускатный орех — 1 г;

щепотка соли;

ваниль, или ванильный сахар;

изюм — 50 г.

Яблоки очистите от кожуры, а мякоть нарежьте кубиками, или натрите на крупной терке. Сбрызните лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели.

Яйца разбейте в глубокую миску, добавьте щепотку соли и взбейте миксером. Добавьте в яичную массу сахар, ваниль и снова перемешайте.

Овсяные хлопья можно взять крупные цельнозерновые или быстрого приготовления. Добавьте их к яйцам и перемешайте.

Муку просейте вместе с разрыхлителем, корицей, мускатным орехом и порциями всыпайте сухую смесь в яйца. Перемешивайте венчиком, разбивая все комочки. Должно получиться однородное жидкое тесто.

Влейте молоко и еще раз перемешайте. Добавьте натертые или нарезанные кубиками яблоки и снова перемешайте.

На сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте ложкой тесто, формируя круглые оладьи. Жарьте с двух сторон до румяной корочки. Продолжайте, пока тесто не кончится.

Подавайте с изюмом, вымоченном в горячей воде или коньяке.

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