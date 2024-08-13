Пышные и румяные: рецепт яблочных оладий
В этом рецепте в тесто также добавляются овсяные хлопья, а подают оладушки с изюмом.
Если вы любите на завтрак есть оладьи, то вам стоит попробовать приготовить их с яблоками. Пышные румяные оладушки получаются невероятно вкусными и нежными. И есть секрет, изюм можно вымочить в коньяке, или роме и тогда оладьи станут еще вкуснее. Рецептом поделились на сайте 1000.menu.
Оладьи с яблоками
Ингредиенты:
- мука — 200 г;
- молоко — 130 мл;
- овсяные хлопья — 50 г;
- сахар — 40 г;
- лимонный сок — 20 мл;
- разрыхлитель теста — 7 г;
- яблоки — 2 шт (лучше всего гренни смит);
- два яйца;
- молотая корица — 2 г;
- молотый мускатный орех — 1 г;
- щепотка соли;
- ваниль, или ванильный сахар;
- изюм — 50 г.
Яблоки очистите от кожуры, а мякоть нарежьте кубиками, или натрите на крупной терке. Сбрызните лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели.
Яйца разбейте в глубокую миску, добавьте щепотку соли и взбейте миксером. Добавьте в яичную массу сахар, ваниль и снова перемешайте.
Овсяные хлопья можно взять крупные цельнозерновые или быстрого приготовления. Добавьте их к яйцам и перемешайте.
Муку просейте вместе с разрыхлителем, корицей, мускатным орехом и порциями всыпайте сухую смесь в яйца. Перемешивайте венчиком, разбивая все комочки. Должно получиться однородное жидкое тесто.
Влейте молоко и еще раз перемешайте. Добавьте натертые или нарезанные кубиками яблоки и снова перемешайте.
На сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте ложкой тесто, формируя круглые оладьи. Жарьте с двух сторон до румяной корочки. Продолжайте, пока тесто не кончится.
Подавайте с изюмом, вымоченном в горячей воде или коньяке.
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