Самый вкусный завтрак: как приготовить панкейки на кефире

Готовятся панкейки на кефире очень быстро и просто. И они идеально подойдут к завтраку.

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Нет ничего лучше на завтрак, чем пышные и вкусные панкейки. Готовятся они меньше часа, а к столу их подают с медом, джемом, кленовым сиропом. Также можно украсить свежими ягодками или фруктами и взбитыми сливками. Рецептом поделились на сайте Kardamon.

Панкейки на кефире

Ингредиенты:

кефир — 200 мл;

мука — 160 г;

одно яйцо;

сахар — 40 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л;

сода — на кончике ножа;

масло — 2 ст. л.

В кефир добавляем сахар, яйцо и масло, и тщательно перемешиваем до однородности. Масло добавляем для того, чтобы они не пригорали на сковороде. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и содой и все хорошо перемешиваем, тесто по консистенции должно быть такое, как густая сметана.

Разогреваем сковородку и выкладываем тесто по одной столовой ложке. Жарим на среднем огне с каждой стороны по 1-2 минуты.

Панкейки на кефире по этому рецепту получаются очень вкусными. Обязательно попробуйте их приготовить.

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