Самый вкусный завтрак: как приготовить панкейки на кефире
Готовятся панкейки на кефире очень быстро и просто. И они идеально подойдут к завтраку.
Нет ничего лучше на завтрак, чем пышные и вкусные панкейки. Готовятся они меньше часа, а к столу их подают с медом, джемом, кленовым сиропом. Также можно украсить свежими ягодками или фруктами и взбитыми сливками. Рецептом поделились на сайте Kardamon.
Панкейки на кефире
Ингредиенты:
- кефир — 200 мл;
- мука — 160 г;
- одно яйцо;
- сахар — 40 г;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л;
- сода — на кончике ножа;
- масло — 2 ст. л.
В кефир добавляем сахар, яйцо и масло, и тщательно перемешиваем до однородности. Масло добавляем для того, чтобы они не пригорали на сковороде. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и содой и все хорошо перемешиваем, тесто по консистенции должно быть такое, как густая сметана.
Разогреваем сковородку и выкладываем тесто по одной столовой ложке. Жарим на среднем огне с каждой стороны по 1-2 минуты.
Панкейки на кефире по этому рецепту получаются очень вкусными. Обязательно попробуйте их приготовить.
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