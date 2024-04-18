Найсмачніший сніданок: як приготувати панкейки на кефірі
Готуються панкейки на кефірі дуже швидко та просто. І вони ідеально підійдуть до сніданку.
Нема нічого кращого на сніданок, ніж пишні та смачні панкейки. Готуються вони менш ніж годину, а до столу їх подають із медом, джемом, кленовим сиропом. Також можна прикрасити свіжими ягідками, або фруктами та збитими вершками. Рецептом поділилися на сайті Kardamon.
Панкейки на кефірі
Інгредієнти:
- кефір – 200 мл;
- борошно – 160 г;
- одне яйце;
- цукор – 40 г;
- розпушувач – 0,5 ч. л.;
- сода – на кінчику ножа;
- олія – 2 ст. л.
У кефір додаємо цукор, яйце й олію та ретельно перемішуємо до однорідності. Олію додаємо для того, щоб вони не пригорали на сковороді. Додаємо просіяне борошно з розпушувачем і содою та все добре перемішуємо, тісто за консистенцією повинне бути таке, як густа сметана.
Розігріваємо сковорідку та викладаємо тісто по одній столові ложці. Смажимо на середньому вогні з кожної сторони по 1-2 хвилини.
Панкейки на кефірі за цим рецептом виходять дуже смачними. Обов’язково спробуйте їх приготувати.
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