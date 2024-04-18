Найсмачніший сніданок: як приготувати панкейки на кефірі

Готуються панкейки на кефірі дуже швидко та просто. І вони ідеально підійдуть до сніданку.

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Нема нічого кращого на сніданок, ніж пишні та смачні панкейки. Готуються вони менш ніж годину, а до столу їх подають із медом, джемом, кленовим сиропом. Також можна прикрасити свіжими ягідками, або фруктами та збитими вершками. Рецептом поділилися на сайті Kardamon.

Панкейки на кефірі

Інгредієнти:

кефір – 200 мл;

борошно – 160 г;

одне яйце;

цукор – 40 г;

розпушувач – 0,5 ч. л.;

сода – на кінчику ножа;

олія – 2 ст. л.

У кефір додаємо цукор, яйце й олію та ретельно перемішуємо до однорідності. Олію додаємо для того, щоб вони не пригорали на сковороді. Додаємо просіяне борошно з розпушувачем і содою та все добре перемішуємо, тісто за консистенцією повинне бути таке, як густа сметана.

Розігріваємо сковорідку та викладаємо тісто по одній столові ложці. Смажимо на середньому вогні з кожної сторони по 1-2 хвилини.

Панкейки на кефірі за цим рецептом виходять дуже смачними. Обов’язково спробуйте їх приготувати.

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