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Їжа

Пишні та рум'яні: рецепт яблучних оладок

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Фото: Getty Images | Оладки з яблуками

У цьому рецепті в тісто також додаються вівсяні пластівці, а подають оладки з родзинками.

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Якщо ви любите на сніданок їсти оладки, то вам варто спробувати приготувати їх із яблуками. Пишні рум'яні оладки виходять неймовірно смачними та ніжними. І є секрет, родзинки можна вимочити в коньяку або ромі і тоді оладки стануть ще смачнішими. Рецептом поділилися на сайті 1000.menu.

Оладки з яблуками

Інгредієнти:

  • борошно — 200 г;
  • молоко — 130 мл;
  • вівсяні пластівці — 50 г;
  • цукор — 40 г;
  • лимонний сік — 20 мл;
  • розпушувач тіста — 7 г;
  • яблука — 2 шт (найкраще гренні сміт);
  • два яйця;
  • мелена кориця — 2 г;
  • мелений мускатний горіх — 1 г;
  • дрібка солі;
  • ваніль або ванільний цукор;
  • родзинки — 50 г.

Яблука очистіть від шкірки, а м'якоть наріжте кубиками, або натріть на великій тертці. Збризніть лимонним соком, щоб яблука не потемніли.

Яйця розбийте в глибоку миску, додайте дрібку солі та збийте міксером. Додайте в яєчну масу цукор, ваніль і знову перемішайте.

Вівсяні пластівці можна взяти великі цільнозернові або швидкого приготування. Додайте їх до яєць і перемішайте.

Борошно просійте разом із розпушувачем, корицею, мускатним горіхом і порціями всипайте суху суміш у яйця. Перемішуйте вінчиком, розбиваючи всі грудочки. Має вийти однорідне рідке тісто.

Влийте молоко і ще раз перемішайте. Додайте натерті або нарізані кубиками яблука і знову перемішайте.

На сковороді розігрійте олію. Викладайте ложкою тісто, формуючи круглі оладки. Смажте з двох боків до рум'яної скоринки. Продовжуйте, поки тісто не скінчиться.

Подавайте з родзинками, вимоченими в гарячій воді або коньяку.

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