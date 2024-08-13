Пишні та рум'яні: рецепт яблучних оладок

У цьому рецепті в тісто також додаються вівсяні пластівці, а подають оладки з родзинками.

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Якщо ви любите на сніданок їсти оладки, то вам варто спробувати приготувати їх із яблуками. Пишні рум'яні оладки виходять неймовірно смачними та ніжними. І є секрет, родзинки можна вимочити в коньяку або ромі і тоді оладки стануть ще смачнішими. Рецептом поділилися на сайті 1000.menu.

Оладки з яблуками

Інгредієнти:

борошно — 200 г;

молоко — 130 мл;

вівсяні пластівці — 50 г;

цукор — 40 г;

лимонний сік — 20 мл;

розпушувач тіста — 7 г;

яблука — 2 шт (найкраще гренні сміт);

два яйця;

мелена кориця — 2 г;

мелений мускатний горіх — 1 г;

дрібка солі;

ваніль або ванільний цукор;

родзинки — 50 г.

Яблука очистіть від шкірки, а м'якоть наріжте кубиками, або натріть на великій тертці. Збризніть лимонним соком, щоб яблука не потемніли.

Яйця розбийте в глибоку миску, додайте дрібку солі та збийте міксером. Додайте в яєчну масу цукор, ваніль і знову перемішайте.

Вівсяні пластівці можна взяти великі цільнозернові або швидкого приготування. Додайте їх до яєць і перемішайте.

Борошно просійте разом із розпушувачем, корицею, мускатним горіхом і порціями всипайте суху суміш у яйця. Перемішуйте вінчиком, розбиваючи всі грудочки. Має вийти однорідне рідке тісто.

Влийте молоко і ще раз перемішайте. Додайте натерті або нарізані кубиками яблука і знову перемішайте.

На сковороді розігрійте олію. Викладайте ложкою тісто, формуючи круглі оладки. Смажте з двох боків до рум'яної скоринки. Продовжуйте, поки тісто не скінчиться.

Подавайте з родзинками, вимоченими в гарячій воді або коньяку.

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