Пишні та рум'яні: рецепт яблучних оладок
У цьому рецепті в тісто також додаються вівсяні пластівці, а подають оладки з родзинками.
Якщо ви любите на сніданок їсти оладки, то вам варто спробувати приготувати їх із яблуками. Пишні рум'яні оладки виходять неймовірно смачними та ніжними. І є секрет, родзинки можна вимочити в коньяку або ромі і тоді оладки стануть ще смачнішими. Рецептом поділилися на сайті 1000.menu.
Оладки з яблуками
Інгредієнти:
- борошно — 200 г;
- молоко — 130 мл;
- вівсяні пластівці — 50 г;
- цукор — 40 г;
- лимонний сік — 20 мл;
- розпушувач тіста — 7 г;
- яблука — 2 шт (найкраще гренні сміт);
- два яйця;
- мелена кориця — 2 г;
- мелений мускатний горіх — 1 г;
- дрібка солі;
- ваніль або ванільний цукор;
- родзинки — 50 г.
Яблука очистіть від шкірки, а м'якоть наріжте кубиками, або натріть на великій тертці. Збризніть лимонним соком, щоб яблука не потемніли.
Яйця розбийте в глибоку миску, додайте дрібку солі та збийте міксером. Додайте в яєчну масу цукор, ваніль і знову перемішайте.
Вівсяні пластівці можна взяти великі цільнозернові або швидкого приготування. Додайте їх до яєць і перемішайте.
Борошно просійте разом із розпушувачем, корицею, мускатним горіхом і порціями всипайте суху суміш у яйця. Перемішуйте вінчиком, розбиваючи всі грудочки. Має вийти однорідне рідке тісто.
Влийте молоко і ще раз перемішайте. Додайте натерті або нарізані кубиками яблука і знову перемішайте.
На сковороді розігрійте олію. Викладайте ложкою тісто, формуючи круглі оладки. Смажте з двох боків до рум'яної скоринки. Продовжуйте, поки тісто не скінчиться.
Подавайте з родзинками, вимоченими в гарячій воді або коньяку.
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