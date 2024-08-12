Самая летняя выпечка: рецепт шарлотки с персиками
Шарлотку обычно готовят с яблоками, но и с персиками получится невероятно вкусно.
Шарлотку, как один из самых простых пирогов, можно готовить с любыми ягодами и фруктами. Но обычно готовят с яблоками. Но вы можете попробовать испечь шарлотку с персиками, добавив кардамон, корицу или просто ванильный сахар. Фокус расскажет, как его приготовить.
Персики должны быть спелыми и сладкими, это важное условие.
Шарлотка с персиками
Ингредиенты:
- четыре яйца;
- сахар — 200 г;
- сметана (25–30%) — 200 г;
- мука — 160 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- персики — 6 шт.
- сливочное масло — 10 г;
- панировочные сухари — 1 ст. л.
Сначала приготовьте тесто. Яйца взбейте миксером до получения пышной массы. Затем постепенно, небольшими порциями добавляйте сахар и взбивайте до получения массы однородной консистенции.
Добавьте сметану, тщательно перемешайте и добавьте муку с разрыхлителем. Тщательно перемешайте лопаточкой. Оставьте тесто на 20 минут при комнатной температуре.
Пока тесто для шарлотки отдыхает, подготовьте персики. В кастрюле доведите до кипения воду и опустите плоды на 30 секунд. Затем переложите в миску с ледяной водой. Это мы делаем для того, чтобы снять кожицу. Удалите косточки и нарежьте персики ломтиками.
Форму для шарлотки диаметром 24–26 см смажьте сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Стряхните лишнее, выложите персики и залейте тестом. Выпекайте шарлотку с персиками 40–50 минут при температуре 200 градусов.
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