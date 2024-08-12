Самая летняя выпечка: рецепт шарлотки с персиками

Шарлотку обычно готовят с яблоками, но и с персиками получится невероятно вкусно.

Related video

Шарлотку, как один из самых простых пирогов, можно готовить с любыми ягодами и фруктами. Но обычно готовят с яблоками. Но вы можете попробовать испечь шарлотку с персиками, добавив кардамон, корицу или просто ванильный сахар. Фокус расскажет, как его приготовить.

Персики должны быть спелыми и сладкими, это важное условие.

Шарлотка с персиками

Ингредиенты:

четыре яйца;

сахар — 200 г;

сметана (25–30%) — 200 г;

мука — 160 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

персики — 6 шт.

сливочное масло — 10 г;

панировочные сухари — 1 ст. л.

Сначала приготовьте тесто. Яйца взбейте миксером до получения пышной массы. Затем постепенно, небольшими порциями добавляйте сахар и взбивайте до получения массы однородной консистенции.

Добавьте сметану, тщательно перемешайте и добавьте муку с разрыхлителем. Тщательно перемешайте лопаточкой. Оставьте тесто на 20 минут при комнатной температуре.

Пока тесто для шарлотки отдыхает, подготовьте персики. В кастрюле доведите до кипения воду и опустите плоды на 30 секунд. Затем переложите в миску с ледяной водой. Это мы делаем для того, чтобы снять кожицу. Удалите косточки и нарежьте персики ломтиками.

Форму для шарлотки диаметром 24–26 см смажьте сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Стряхните лишнее, выложите персики и залейте тестом. Выпекайте шарлотку с персиками 40–50 минут при температуре 200 градусов.

Читайте также:

Торт "Арбуз": рецепт яркого, легкого и очень вкусного десерта (видео)

Сладкий и ароматный: рецепт вкуснейшего десерта "Тосканский молочник"

Очень просто приготовить: рецепт блинчиков из яичных белков