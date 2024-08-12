Дуже літня випічка: рецепт шарлотки з персиками

Шарлотку зазвичай готують із яблуками, але і з персиками вийде неймовірно смачно.

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Шарлотку, як один із найпростіших пирогів, можна готувати з будь-якими ягодами та фруктами. Але зазвичай готують із яблуками. Але ви можете спробувати спекти шарлотку з персиками, додавши кардамон, корицю або просто ванільний цукор. Фокус розповість, як його приготувати.

Персики мають бути стиглими і солодкими, це важлива умова.

Шарлотка з персиками

Інгредієнти:

чотири яйця;

цукор — 200 г;

сметана (25–30%) — 200 г;

борошно — 160 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

персики — 6 шт.

вершкове масло — 10 г;

панірувальні сухарі — 1 ст. л.

Спочатку приготуйте тісто. Яйця збийте міксером до отримання пишної маси. Потім поступово, невеликими порціями додавайте цукор і збивайте до отримання маси однорідної консистенції.

Додайте сметану, ретельно перемішайте і додайте борошно з розпушувачем. Ретельно перемішайте лопаткою. Залиште тісто на 20 хвилин за кімнатної температури.

Поки тісто для шарлотки відпочиває, підготуйте персики. У каструлі доведіть до кипіння воду й опустіть плоди на 30 секунд. Потім перекладіть у миску з крижаною водою. Це ми робимо для того, щоб зняти шкірку. Видаліть кісточки та наріжте персики скибочками.

Форму для шарлотки діаметром 24–26 см змастіть вершковим маслом і посипте панірувальними сухарями. Струсіть зайве, викладіть персики та залийте тістом. Випікайте шарлотку з персиками 40–50 хвилин за температури 200 градусів.

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