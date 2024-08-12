Дуже літня випічка: рецепт шарлотки з персиками
Шарлотку зазвичай готують із яблуками, але і з персиками вийде неймовірно смачно.
Шарлотку, як один із найпростіших пирогів, можна готувати з будь-якими ягодами та фруктами. Але зазвичай готують із яблуками. Але ви можете спробувати спекти шарлотку з персиками, додавши кардамон, корицю або просто ванільний цукор. Фокус розповість, як його приготувати.
Персики мають бути стиглими і солодкими, це важлива умова.
Шарлотка з персиками
Інгредієнти:
- чотири яйця;
- цукор — 200 г;
- сметана (25–30%) — 200 г;
- борошно — 160 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- персики — 6 шт.
- вершкове масло — 10 г;
- панірувальні сухарі — 1 ст. л.
Спочатку приготуйте тісто. Яйця збийте міксером до отримання пишної маси. Потім поступово, невеликими порціями додавайте цукор і збивайте до отримання маси однорідної консистенції.
Додайте сметану, ретельно перемішайте і додайте борошно з розпушувачем. Ретельно перемішайте лопаткою. Залиште тісто на 20 хвилин за кімнатної температури.
Поки тісто для шарлотки відпочиває, підготуйте персики. У каструлі доведіть до кипіння воду й опустіть плоди на 30 секунд. Потім перекладіть у миску з крижаною водою. Це ми робимо для того, щоб зняти шкірку. Видаліть кісточки та наріжте персики скибочками.
Форму для шарлотки діаметром 24–26 см змастіть вершковим маслом і посипте панірувальними сухарями. Струсіть зайве, викладіть персики та залийте тістом. Випікайте шарлотку з персиками 40–50 хвилин за температури 200 градусів.
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