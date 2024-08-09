Торт "Кавун": рецепт яскравого, легкого та дуже смачного десерту (відео)

З приготуванням цих ласощів доведеться повозитися, але результат того вартий.

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Якщо ви любите легкі, ніжні та красиві десерти, рекомендуємо вам звернути увагу на рецепт української кулінарної блогерки Валерії Велігури. Вона в деталях показала та розповіла, як приготувати смачні ласощі, які потішать не тільки смаком, а й ефектним виглядом.

Торт "Кавун"

Інгредієнти:

Для бісквіта:

шпинат — 100 г;

яйця — 2 шт;

борошно — 35 г;

розпушувач — 1/2 ч. л;

цедра лимона;

сіль — дрібка;

цукор — 50 г.

Для начинки:

желатин — 10 г;

молоко — 50 мл;

сир — 150 г;

натуральний йогурт — 150 г;

цукрова пудра — 100 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

вершки 33% — 300 мл.

Для желе:

желе "Лісові ягоди" — 1 упаковка;

вода — 300 мл;

жменя лохини.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо бісквіт. Шпинат залити крутим окропом і через три хвилини злити воду та добре відтиснути листя. Дати охолонути, додати яєчні жовтки та перебити блендером до однорідності. Додати просіяне борошно, розпушувач, цедру лимона і перемішати.

Білки із сіллю збити міксером у піну і, продовжуючи збивати, ввести цукор. Збити до піків і в три етапи ввести в тісто (обережно перемішуючи лопаткою знизу вгору).

Вилити тісто на деко, застелене пергаментом, і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15 хвилин, після чого дати охолонути повністю і вирізати корж діаметром 18 см.

Тепер готуємо начинку. Желатин змішати з молоком і залишити на 10 хвилин. Окремо змішати сир, йогурт, розтоплений желатин, половину цукрової пудри, ванільний цукор і пробити блендером.

До холодних вершків додати решту цукрової пудри і збити до загустіння.

Змішати вершки з основною масою та вилити у форму, застелену ацетатною плівкою, зверху на бісквіт. Прибрати в холодильник на 3-4 години.

Далі черга желе. Висипати вміст пакета в гарячу воду, добре перемішати і дати охолонути. 1/3 желе вилити у форму зверху на начинку і додати лохину. Прибрати в холодильник на 15-20 хвилин, після чого залити рештою желе та відправити назад у холодильник до повного застигання.

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