Хіт великоднього столу: рецепт яскравого закусочного чізкейка (відео)

Такий чізкейк одразу ж приверне увагу своїм яскравим виглядом, а смак нікого не залишить байдужим.

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Чізкейк в уявленні багатьох — солодкий десерт із сиром, крем-сиром, желе або без нього. Однак він може бути й солоним, що не робить його смак гіршим. Авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день" поділилася рецептом неймовірно апетитного та красивого закусочного чізкейка. Спробуйте приготувати його на святковий стіл, і він стане справжнім хітом на Великдень.

Закусочний солоний чізкейк "Святковий"

Інгредієнти:

Для основи:

солоний крекер — 150 г;

вершкове масло — 75-85 г.

Для начинки:

крем-сир — 280 г;

крабові палички — 200 г;

слабосолона червона риба — 180 г (+ на прикрашання).

Спосіб приготування:

Крекери подрібнити в блендері на крихту. Додати розтоплене вершкове масло. Перемішати (крихта повинна добре ліпитися і триматися купи) і утрамбувати по дну роз'ємного кільця (діаметр 18см). Відправити в холодильник на годину.

За цей час необхідно приготувати начинку. Крабові палички порвати на смужки. Червону рибу нарізати кубиками. Додати крем-сир, перемішати до однорідності й викласти на пісочну основу. Відправити в холодильник на три години, а ще краще — на ніч. За цей час чізкейк добре застигне і просочиться.

Вранці зняти з нього кільце. Щоб чізкейк краще відійшов, можна вздовж бортика провести акуратно ножем.

Зі смужок риби зробити трояндочки і розмістити їх по центру. Ікрою прикрасити верх чізкейка. Можна також декорувати його мікрозеленню.

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