Десерт, який готується за 10 хвилин: рецепт яблучного штруделя із лаваша
Це чудовий штрудель для якого не треба замішувати тісто.
Щоб зігрітися наприкінці літа, можна приготувати смачний штрудель. І для нього навіть не треба замішувати тісто, адже ласощі готуються із лаваша. І на приготування потрібно всього 10 хвилин. Рецептом поділились на сайті Lasunka.
Яблучний штрудель з лаваша
Інгредієнти:
- яблука — 3 шт;
- вершкове масло — 80гр;
- мелена кориця — 1 ч.л.;
- цукор-пісок — 200 гр;
- ванілін — щіпка, для аромату;
- лаваш — 1 лист;
- панірувальні сухарі — додати за смаком;
- цукрова пудра — для прикраси.
Яблука треба очистити від шкірки та нарізати товстими кільцями. Потім виріжте серединку з кісточками. Яблука пересипати цукром, корицею. Додати ароматизований ванільний цукор і нарізане шматочками вершкове масло. Злегка обсмажте начинку на середньому вогні.
Лаваш розріжте вздовж порівну, посипте панірувальними сухарями. На край лаваша викладіть начинку і згорніть рулетиком.
Викладіть штрудель на змащене маслом деко та відправте в розігріту до 170°C духовку на 15-20 хвилин.
Перед подачею ще гарячий штрудель можна посипати цукровою пудрою. І подавати з кулькою ванільного морозива.
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