Десерт, який готується за 10 хвилин: рецепт яблучного штруделя із лаваша

Це чудовий штрудель для якого не треба замішувати тісто.

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Щоб зігрітися наприкінці літа, можна приготувати смачний штрудель. І для нього навіть не треба замішувати тісто, адже ласощі готуються із лаваша. І на приготування потрібно всього 10 хвилин. Рецептом поділились на сайті Lasunka.

Яблучний штрудель з лаваша

Інгредієнти:

яблука — 3 шт;

вершкове масло — 80гр;

мелена кориця — 1 ч.л.;

цукор-пісок — 200 гр;

ванілін — щіпка, для аромату;

лаваш — 1 лист;

панірувальні сухарі — додати за смаком;

цукрова пудра — для прикраси.

Яблука треба очистити від шкірки та нарізати товстими кільцями. Потім виріжте серединку з кісточками. Яблука пересипати цукром, корицею. Додати ароматизований ванільний цукор і нарізане шматочками вершкове масло. Злегка обсмажте начинку на середньому вогні.

Лаваш розріжте вздовж порівну, посипте панірувальними сухарями. На край лаваша викладіть начинку і згорніть рулетиком.

Викладіть штрудель на змащене маслом деко та відправте в розігріту до 170°C духовку на 15-20 хвилин.

Перед подачею ще гарячий штрудель можна посипати цукровою пудрою. І подавати з кулькою ванільного морозива.

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