Персик "Мельба": як приготувати рецепт, створений на честь відомої оперної співачки

Цей десерт настільки популярний у США, що в нього навіть є своє свято, яке відзначають 13 січня.

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Класичний рецепт десерту "Мельба" був створений наприкінці XIX століття відомим кухарем Оґюстом Ескоф'є на честь оперної діви Неллі Мельби. Він настільки популярний у США, що є навіть свято десерту — щорічно 13 січня святкують день Peach Melba. Це дуже простий рецепт, мабуть, тому він і став таким популярним. Як приготувати персик "Мельба", розповіли на сайті Nigella.

Персик "Мельба"

Інгредієнти:

вода — 500 мл;

цукор — 500 г;

один лимон;

ванільний екстракт — ½ чайні ложки;

два персики;

малина — 125 г;

цукрова пудра — 1 ст. л.;

вершкове морозиво — 200 г.

Влийте воду і сік половини лимона в сотейник, додайте цукор і ваніль. Дайте цукру розчинитися на невеликому вогні. Перемішайте сироп і доведіть його до кипіння, потім проваріть п'ять хвилин і зменшіть вогонь.

Кожен персик розрізати ножем навпіл уздовж кісточки і розділіть на дві половинки. Бланшуйте персики в сиропі 2–3 хвилини. Вони мають стати м'якими, але зберегти форму.

Шумівкою дістаньте персики із сиропу і перекладіть на тарілку. Дайте трохи охолонути і зніміть шкірку.

Персики та сироп повністю остудіть. Приготуйте малиновий соус. Покладіть у чашу блендера малину, додайте сік четвертинки лимона і цукрову пудру. Подрібніть у пюре і пропустіть через сито, щоб позбутися кісточок.

Подавати персик "Мельба" слід так: викладіть половинки персика, додайте кілька кульок морозива і полийте сиропом, а потім і малиновим соусом.

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