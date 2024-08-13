Персик "Мельба": як приготувати рецепт, створений на честь відомої оперної співачки
Цей десерт настільки популярний у США, що в нього навіть є своє свято, яке відзначають 13 січня.
Класичний рецепт десерту "Мельба" був створений наприкінці XIX століття відомим кухарем Оґюстом Ескоф'є на честь оперної діви Неллі Мельби. Він настільки популярний у США, що є навіть свято десерту — щорічно 13 січня святкують день Peach Melba. Це дуже простий рецепт, мабуть, тому він і став таким популярним. Як приготувати персик "Мельба", розповіли на сайті Nigella.
Персик "Мельба"
Інгредієнти:
- вода — 500 мл;
- цукор — 500 г;
- один лимон;
- ванільний екстракт — ½ чайні ложки;
- два персики;
- малина — 125 г;
- цукрова пудра — 1 ст. л.;
- вершкове морозиво — 200 г.
Влийте воду і сік половини лимона в сотейник, додайте цукор і ваніль. Дайте цукру розчинитися на невеликому вогні. Перемішайте сироп і доведіть його до кипіння, потім проваріть п'ять хвилин і зменшіть вогонь.
Кожен персик розрізати ножем навпіл уздовж кісточки і розділіть на дві половинки. Бланшуйте персики в сиропі 2–3 хвилини. Вони мають стати м'якими, але зберегти форму.
Шумівкою дістаньте персики із сиропу і перекладіть на тарілку. Дайте трохи охолонути і зніміть шкірку.
Персики та сироп повністю остудіть. Приготуйте малиновий соус. Покладіть у чашу блендера малину, додайте сік четвертинки лимона і цукрову пудру. Подрібніть у пюре і пропустіть через сито, щоб позбутися кісточок.
Подавати персик "Мельба" слід так: викладіть половинки персика, додайте кілька кульок морозива і полийте сиропом, а потім і малиновим соусом.
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