Ніжний і повітряний, як хмара: покроковий рецепт торта "Павлова"

Історія створення цього десерту оповита легендами. Але він неймовірно смачний, як його не приготуй.

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Торт "Павлова" придумали 1929 року в Австралії на честь знаменитої балерини Анни Павлової, яка приїхала з турне. Але невідомо, чи пробувала вона його. В оригіналі торт готується з маракуєю, але зараз до нього додають будь-які свіжі ягоди та фрукти. Найчастіше малину, чорницю, ожину, або полуницю. Рецептом поділилися на сайті Wowfood.

Торт Павлова

Інгредієнти:

яєчний білок — 4 шт;

цукрова пудра — 140 г;

кукурудзяний крохмаль — 2 ч. л.;

лимонна кислота на кінчику ножа;

вершки 33% — 250 мл;

полуниця 300 г;

банан 1 шт.

Білки збийте міксером до пишної піни. Порціями, додавайте просіяну цукрову пудру, не припиняючи збивати. Найкраще робити це на середніх обертах. У самому кінці додайте просіяний крохмаль і кислоту. Можна замінити її кількома краплями лимонного соку. Кислота стабілізує білки.

Деко застеліть папером для випічки, накресліть на ньому коло діаметром 20 см.

Викладіть на коло білкову суміш. Розігрійте духовку до 150 °С. Випікайте корж 40 хвилин. Вимкніть духовку, відкрийте дверцята. Залиште торт у відкритій духовці до повного охолодження.

Вершки збийте в пишну блискучу піну. Викладіть на торт зверху.

І розкладіть фрукти: шматочки банана та полуницю. Або будь-якими іншими фруктами та ягодами.

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