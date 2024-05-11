Торт "Рижик" із дитинства: рецепт смачного класичного десерту

Цей торт нагадує "Медовик", але він виходить вологішим і ніжнішим.

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Торт "Рижик", напевно, часто готували ваші мами та бабусі. Він нагадує інший класичний десерт — "Медовик", але виходить ніжнішим і соковитішим, тому що коржі просочуються кремом. Рецептом поділилися на сайті Smachno.

Торт "Рижик"

Інгредієнти:

мед — 160 г;

вершкове масло — 100 г;

харчова сода — 2 ч. л.;

два яйця;

цукор — 180 г;

борошно — 500 г + ще трохи для розкачування коржів.

Для крему:

три яйця;

цукор — 240 г;

молоко — 330 мл;

вершкове масло — 300 г.

Спочатку приготуйте тісто для коржів торта. У велику каструлю покладіть мед і вершкове масло. Додайте харчову соду й перемішайте. Поставте на середній вогонь і, помішуючи, нагрійте, але не кип'ятіть. Суміш має стати пишною та пінистою.

Зніміть каструлю з вогню, дайте охолонути до теплого стану. Яйця збийте міксером із цукром до отримання пишної світлої маси однорідної консистенції.

З'єднайте медово-олійну суміш із яєчною. Збийте ще раз. Поступово всипайте борошно, ретельно перемішуючи. Тісто вийде щільним і важким. Сформуйте тісто в кулю, загорніть у плівку і приберіть у холодильник на 30 хвилин.

Тепер готуйте крем. Яйця збийте з цукром міксером у широкій каструлі з товстим дном. Влийте молоко. Ретельно збийте. Вершкове масло наріжте маленькими кубиками, додайте в чашу міксера та залиште на 30 хвилин за кімнатної температури.

Поставте каструлю з яєчно-молочною сумішшю на слабкий вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до загустіння. Дайте повністю охолонути за кімнатної температури.

Масло збийте до пишності й влийте порціями яєчно-молочну суміш, збиваючи до пишності знову.

Тісто для коржів торта дістаньте з холодильника. Розділіть навпіл, кожну частину сформуйте в ковбаску та розріжте на 6 однакових шматочків, які скачайте в кульки. Кожну кульку розкачайте в тонкий пласт. Виріжте за допомогою тарілки діаметром 18-20 см коло та перекладіть його на деко, вистелене папером для випічки. Поруч помістіть обрізки тіста. Випікайте 5-6 хвилин за 180°C до золотистого кольору. Дайте охолонути. Спечіть так усі коржі.

І зберіть торт, промащуючи коржі кремом. Обрізки тіста розкришіть і посипте торт. Залиште на 8 годин за кімнатної температури, потім приберіть на 2 години в холодильник.

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