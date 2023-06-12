Шоколадный медовик с клубникой за 20 минут: пошаговый рецепт

При выпечке коржей для торта главное – не пересушить их.

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Торт "Медовик" никогда не надоедает, потому что всегда он получается вкусным и нежным. Для тех же, кто не хочет долго возиться с его приготовлением, предлагаем воспользоваться рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук и сделать его очень быстро, причем не традиционным, а шоколадным. А ягоды клубники, которыми можно украсить верх торта, придадут ему дополнительный вкус лета.

Шоколадный медовик

Ингредиенты:

яйца – 2 шт;

ванильный сахар – 10 гр;

сахар – 70 гр;

мед жидкий – 70 гр;

масло сливочное растопленное (не горячее) – 50 гр;

мука – 150 гр;

какао – 30 гр;

сода – 1 ч. л с горкой (с 2 ч. л лимонного сока или уксуса для гашения);

соль — щепотка.

Для крема:

сливочный сыр – 300 гр;

сливки 33% (или жирная сметана) – 250 мл;

сахарная пудра – 90-100 гр.

Способ приготовления:

Яйца и сахар соединить, взбить миксером несколько минут до пышной массы. Затем добавить жидкий мед, растопленное сливочное масло (не горячее), погашенную соду и тщательно перемешать.

Муку смешать с какао и просеять ее к остальной массе, перемешать. В итоге получится густое тесто. Выложить его на противень (размер 37 на 43 по внешнему краю), застеленный просиликоненным пергаментом. Распределить равномерно по бортам. Выпекать при температуре 160 градусов 10 минут, не дольше. Не стоит передерживать, иначе корж пересушится, и придется пропитывать.

Пока готовятся коржи, необходимо сделать крем. Для этого взбить холодные сливки и холодный сливочный сыр и сахарную пудру до густого стабильного состояния.

Обрезать края коржа, кусочки затем перебить на крошку для посыпки боков торта. При необходимости их можно подсушить.

Корж разделить на четыре части, перемазать кремом. Кроме данного в рецепте, можно использовать обычный сметанный крем, а также между коржами добавить клубнику, вишни, чернослив и тому подобное. Верх торта украсить ягодами и отправить в холодильник на несколько часов.

Ранее Фокус писал, как приготовить ленивый "Медовик" в стиле "Панчо".