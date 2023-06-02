Сладкий хачапури с клубникой: оригинальный рецепт сезонного десерта

Подавать такой хачапури лучше со свежей клубникой, сливочным мороженым, сахарной пудрой и мятой.

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В разгаре сезон клубники, а значит, пора готовить вкусные и разнообразные блюда с этой ягодой, которая прекрасно подходит для выпечки, десертов, напитков. Сегодня мы предлагаем вам попробовать необычный рецепт известного кулинарного блогера Валерии Велигуры и приготовить сладкий хачапури с клубникой. Уверены, вам понравится!

Сладкий хачапури с клубникой

Ингредиенты на 2 штуки:

Для опары:

теплое молоко – 90 мл;

сухие дрожжи – 3 гр (свежие – 9 гр);

сахар – 1 ст. л;

соль – щепотка.

Для теста:

просеянная мука – 150 гр;

масло – 1 ст. л.

Для начинки:

кисломолочный сыр – 200 гр;

крем-сыр – 50 гр;

сахар – 50 гр;

белок (необязательно) – 1 шт.

Способ приготовления:

Сначала делаем опару. Теплое молоко смешать с дрожжами, сахаром и солью, накрыть все пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 15 минут. ⠀

К просеянной муке добавить опару и замешать мягкое, эластичное тесто. Добавить масло и снова хорошо вымешать. Глубокую емкость смазать маслом, положить туда наше тесто и сверху тоже смазать его маслом. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1,5 часа. ⠀

Для начинки смешать кисломолочный творог, крем-творог, сахар и яичный белок (необязательно).

Тесто присыпать мукой, обмять, поделить на две части и каждую раскатать в круг. Сформировать лодочки и выложить на лист с пергаментом. В центр положить творожную начинку, а сверху – свежую клубнику. Края смазать желтком, смешанным с молоком, и выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут.

Подавать со свежей клубникой, сливочным мороженым, сахарной пудрой и мятой.

Ранее Фокус писал, как приготовить бисквитный торт с клубникой.