Морквяний пиріг: рецепт корисної та смачної випічки
Випічка, де робиться акцент на моркві, дуже популярна. Морквяні пироги й торти не потребують великої кількості цукру.
Це чудовий пиріг до списку випічки, яка не шкодить фігурі. Тут є глазур на основі соку лимона та цукрової пудри. Якщо ви на дієті, пропускайте цей етап, готовий кекс можна прикрасити невеликою кількістю кориці або какао-порошку.
Тісто замішується на олії без запаху, це важливо. Солодкість моркви посилюють родзинки, тому кількість цукру можна значно скоротити. Рецептом поділились на сайті Shuba.
Морквяний пиріг
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно — 175 г;
- розпушувач — 15 г;
- кориця мелена — 1 ст. л.;
- яйця курячі — 3 шт;
- цукор — 130 г;
- олія — 120 мл;
- морква — 180 г;
- родзинки — 100 г;
- цедра лимона — 20 г.
Для глазурі:
- цукрова пудра — 100 г;
- лимонний сік — 60 мл.
Моркву почистіть та дрібно натріть. Цедру натріть, родзинки промийте та просушіть.
Яйця збийте до пишної маси, поступово додайте цукор, продовжуючи збивати. Поступово влийте олію, збиваючи масу.
Змішайте борошно, розпушувач і корицю. Просійте суміш до яєць і обережно перемішайте лопаткою. Додайте терту моркву та перемішайте.
Додайте цедру і родзинки, знов перемішайте. Перекладіть у форму та випікайте за 180°С приблизно 35-40 хвилин.
Тим часом для глазурі поступово додайте сік до цукрової пудри, перемішайте до однорідної пастоподібної маси. Полийте кекс глазур'ю і залиште до підсихання.
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