Налисники з сиром: рецепт ситної та апетитної страви до сніданку

Налисники краще подавати зі сметаною, згущеним молоком або варенням. Вони чудово підходять до чаю на сніданок.

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Налисники — одна з найпопулярніших страв в українській кухні. Їх готують із найрізноманітнішими начинками: сиром, грибами, м'ясом, маком, ягодами. Сьогодні хочемо поділитися з вами рецептом класичних налисників із сиром за рецептом із кулінарного блогу "Душевні рецепти".

Налисники з сиром

Інгредієнти:

Для тіста:

яйця — 3 шт;

цукор — 1 ст. л;

молоко — 400 мл;

борошно — 130 г;

вершкове масло — 1 ст. л;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л;

сіль — 1/4 ст. л.

Для начинки:

яйце — 1 шт;

цукор — 2 ст. л;

кисломолочний сир — 500 г;

родзинки — 120 гр;

кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати яйця, цукор, сіль. Влити половину теплого молока, знову перемішати. Всипати просіяне борошно і знову перемішати, щоб не було грудочок.

Туди ж відправити крохмаль і решту молока, все знову перемішати, після чого влити туди ж розтоплене вершкове масло.

Посмажити тонкі млинці на сковороді, обсмаживши з обох боків.

Усі інгредієнти для начинки змішати. Родзинки необхідно попередньо розпарити, щоб вони були м'якшими. Якщо сир зернистий, можна подрібнити його блендером.

Кожен млинець розрізати на чотири частини, викласти на кожну по чайній ложці начинки, згорнути.

Форму для запікання змастити вершковим маслом, викласти млинці у два шари. Кожен шар змастити розтопленим вершковим маслом і відправити їх у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

Подавати зі сметаною, згущеним молоком або варенням.

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