Налистники с творогом: рецепт сытного и аппетитного блюда к завтраку

Налистники лучше подавать со сметаной, сгущенкой или вареньем. Они прекрасно подходят к чаю на завтрак.

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Налистники – одно из самых популярных блюд в украинской кухне. Их готовят с самыми разнообразными начинками: творогом, грибами, мясом, маком, ягодами. Сегодня хотим поделиться с вами рецептом классических налистников с творогом по рецепту из кулинарного блога "Душевные рецепты".

Налистники с творогом

Ингредиенты:

Для теста:

яйца – 3 шт;

сахар – 1 ст. л;

молоко – 400 мл;

мука – 130 гр;

сливочное масло – 1 ст. л;

кукурузный крахмал – 1 ст. л;

соль – 1/4 ст. л.

Для начинки:

яйцо – 1 шт;

сахар – 2 ст. л;

творог – 500 гр;

изюм – 120 гр;

кукурузный крахмал – 1 ч. л.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать яйца, сахар, соль. Влить половину теплого молока, снова перемешать. Всыпать просеянную муку и снова перемешать, чтобы не было комочков.

Туда же отправить крахмал и оставшуюся часть молока, все опять перемешать, после чего влить туда же растопленное сливочное масло.

Пожарить тонкие блинчики на сковороде, обжарив с обеих сторон.

Все ингредиенты для начинки смешать. Изюм необходимо предварительно распарить, чтобы он был мягче. Если творог зернистый, можно измельчить его блендером.

Каждый блин разрезать на четыре части, выложить на каждую по чайной ложке начинки, свернуть.

Форму для запекания смазать сливочным маслом, выложить блины в два слоя. Каждый слой смазать растопленным сливочным маслом и отправить их в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Подавать со сметаной, сгущенным молоком или вареньем.

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