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Еда

Жареные пирожки-пончики: рецепт вкуснейшего блюда с начинкой

пирожки, жареные пирожки
Фото: svetik_rezepte/instagram

Картофельно-сырная начинка и мягкое воздушное тесто дают в результате очень вкусное сочетание.

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Кулинарный блогер Светлана Бауэр предлагает оригинальный рецепт, который понравится как любителям пирожков, так и тем, кто без ума от пончиков. Она предлагает приготовить воздушные пирожки-пончики с картофелем и сыром. Они буквально тают во рту, а их вкус никого не оставит равнодушным.

Пирожки-пончики с картофелем и сыром.

Ингредиенты:

  • теплая вода – 100 гр;
  • теплое молоко – 150 гр;
  • сахар – 1 ст. л;
  • сливочное масло – 40 гр;
  • яйца – 1 шт;
  • дрожжи сухие – 7 гр (свежие – 21 гр);
  • соль – 1 ч. л;
  • мука – 450-500 гр.

Для начинки:

  • картофель – 500 гр;
  • сыр – 400 гр;
  • соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокой посуде смешать молоко, воду, дрожжи и сахар, все хорошо перемешать. Добавить яйцо, соль и муку, а во время замеса также ввести масло. Тесто получится мягкое и будет слегка липнуть к рукам. Поставить тесто на один час в теплое место.

Картофель отварить, сделать пюре, всыпать туда тертый сыр, соль и специи по вкусу, все хорошо перемешать.

Сформировать пирожки, дать им отдохнуть 15 минут, после чего обжарить на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки. Готовые пирожки сначала выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

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