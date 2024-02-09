Пирожки на заварном тесте по простому рецепту

С этим тестом пирожки получаются вкусные и пышные. А начинку можно выбрать по своему вкусу.

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Если любите пирожки, то попробуйте этот рецепт. Заварное тесто идеально подходит для пирожков, которые жарятся на сковороде. А начинку можно приготовить любую, по желанию. Кулинарный блогер из Одессы, которая пишет под ником bonitavkusnoo, предлагает вкусную начинки из капусты.

Пирожки на заварном тесте

Ингредиенты:

Для теста:

3 ст. л. растительного масла;

3 ст. л. муки;

1 ст. л. сахара;

1 ч. л. соли;

1 стакан кипятка;

1 стакан воды комнатной температуры;

11 г дрожжей;

500 г муки.

Для начинки:

500 г квашеной капусты;

500 г свежей капусты;

1 луковица;

1 морковь;

соль и перец.

Для теста смешайте муку, масло, соль и сахар. Добавьте кипяток и перемешайте. Дайте массе немного остыть и добавьте теплую воду и дрожжи. Перемешайте и всыпьте муку. Замесите тесто и оставьте на час в тепле.

Пока тесто "отдыхает", приготовьте начинку: обжарьте лук и морковь. Добавьте нарезанную свежую капусту и жарьте пять минут, кислую капусту залейте водой и дайте ей постоять, чтобы вышла кислота. Добавьте кислую капусту к свежей и жарьте еще 40 минут на плите. Добавьте соль и перец по своему вкусу.

Готовое тесто может липнуть к рукам, но не добавляйте муку. Лучше смажьте поверхность и руки растительным маслом.

Поделите тесто на 18-20 частей, растяните, выложите начинку, защипните и дайте 20 минут "отдохнуть", накрыв пирожки полотенцем.

Жарьте пирожки на сковороде в большом количестве разогретого масла на среднем огне.

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