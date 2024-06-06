Вареники з айвою: рецепт традиційної страви з вишуканим смаком

Українські вареники можуть бути з будь-якою начинкою. Але з айвою ви їх точно не куштували.

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Вареники з айвою — це десерт. Начинка виходить дуже ароматною та ніжною. Айва під час термічної обробки стає приголомшливо смачною, а кокосові вершки відтіняють її аромат. Словом, цю страву точно варто спробувати. Рецептом поділилися на сайті Тopfood.

Вареники з айвою

Інгредієнти:

айва — 1 кг;

світлі родзинки — 70 г;

кокосові вершки — 100 мл;

соняшникова олія — 100 мл;

лимонний сік — 80 мл;

мед — 80 г;

цукор — 120 г;

борошно — 600 г;

вода — 250 мл;

крохмаль — 50 г;

сіль — до свого смаку.

Просійте на стіл борошно та крохмаль і зробіть невелике заглиблення посередині. У це заглиблення додайте сіль, цукор і влийте воду з олією.

Замісіть щільне круте тісто, накрийте його плівкою і залиште на пів години за кімнатної температури. І займайтеся начинкою.

Родзинки замочіть у гарячій кип'яченій воді на 40 хвилин. Айву наріжте дрібними кубиками, викладіть на розігріту із соняшниковою олією пательню, обсмажте, додайте замочені родзинки, цукор, мед і трохи протушкуйте. Влийте кокосові вершки і тушкуйте, поки айва не стане м'якою. Додайте лимонний сік і остудіть начинку.

І готуйте вареники. Тут вибір за вами: розкачати тісто в тонкий пласт і вирізати склянкою кружальця, або скачати ковбаску, нарізати шайбочки й розкачувати в заготовки для вареників уже їх.

Викладайте начинку, защипуйте вареники. Відваріть їх у трохи підсоленій воді 4-5 хвилин, вийміть шумівкою, викладіть на тарілку і подавайте.

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