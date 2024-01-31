Ліниві вареники: як приготувати смачний український десерт

Лінивими ці вареники називають тому що не потрібно готувати начинку окремо. Просто все змішується і подається з цукровою пудрою, вершками, фруктами, або кремом.

Related video

Вареники зазвичай готують із начинкою. І це забирає багато часу, бо потрібно приготувати цю начинку, загорнути її в тісто і тільки потім варити в окропі, або готувати на пару. Ліниві вареники готуються швидше за звичайні: не потрібно витрачати час на тісто і начинку, не потрібно нічого ліпити. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Ліниві вареники можуть бути як солодкими, так і ні. Тоді їх подають зі смаженою цибулею, грибами, або з грибним соусом. Солодкі ліниві вареники зазвичай готують із сирного тіста і їх можна подавати навіть із заварним кремом.

Для солодких лінивих вареників головне знайти хороший сухий сир.

Ліниві вареники

Інгредієнти:

сир 9% — 400 г;

борошно — 2-3 ст. л. + ще трохи для розкачування тіста;

яйця — 2 шт;

цукор — 1 ст. л.;

мелена кориця — 1 ч. л. (за бажанням);

сіль.

Сир для тіста вареників протріть через дрібне сито у велику миску. Окремо збийте яйця з цукром і корицею. Додайте в сир і перемішайте.

Борошно просійте з дрібкою солі в сирну масу. Ретельно вимісіть тісто для вареників і залиште на 15 хвилин під рушником.

Тісто розділіть на кілька частин і кожну розкачайте в тонкі та довгі "ковбаски".

У великій каструлі доведіть до кипіння і трохи посоліть воду. Наріжте "ковбаски" шматочками завдовжки близько 2 см. Одразу ж кидайте їх у киплячу воду.

Готуйте ліниві вареники на середньому вогні без кришки 3-4 хвилини після того, як вони спливуть. Подавайте ліниві вареники зі сметаною, розтопленим вершковим маслом, просто з цукром, або улюбленим джемом.

Якщо не любите корицю, можете додати ванільний цукор, мелений кардамон або лимонну цедру.

Також ви можете приготувати смачні вареники з гречкою та кислою капустою за закарпатським рецептом.