Вареники з ягодами та сиром: рецепт смачних ласощів
У начинку можна додати будь-які ягоди на ваш смак. Або зробити асорті.
Це універсальний рецепт вареників із сезонними ягодами. У начинку можна додати полуницю, малину, смородину, вишні. Важливо тільки, щоб тісто вийшло тонким, а начинки було багато. Фокус розповість, як приготувати смачні вареники.
Вареники з ягодами
Інгредієнти:
Для начинки:
- 300 г різних ягід (вишня, чорниця, полуниця, малина);
- 100 г сиру;
- 1 жовток;
- 3 ст. л. цукру.
Для тіста:
- 2 склянки з гіркою борошна;
- 300 мл теплої води;
- 1/2 ч. л. солі.
Просійте борошно із сіллю у велику миску. Поступово долийте теплу воду і замісіть м'яке тісто.
Скачайте тісто в кулю і покладіть у миску. Накрийте плівкою і залиште відпочивати на годину.
Вийміть кісточки з вишні. Розкладіть кожен вид ягід в окремі мисочки і злегка присипте цукром (усього близько 2 ст. л.). Залиште на 30 хв, щоб виділився сік і відцідіть його через сито.
Сир розітріть із жовтком і цукром. Розкачайте тісто в тонкий пласт. Склянкою або формочкою виріжте кружечки діаметром 5 см. Викладіть у центр кружка трохи ягід або сир і защипніть край.
Варіть вареники у великій кількості злегка підсоленої киплячої води. На це піде всього 3-4 хвилини після того, як вони спливуть. Відкиньте вареники на друшляк. Розкладіть по тарілках, додайте сметану і полийте малиновим варенням за бажання. Такі вареники можна заморозити після того, як зліпите їх, і відварити в будь-який час.
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