Вареники з ягодами та сиром: рецепт смачних ласощів

У начинку можна додати будь-які ягоди на ваш смак. Або зробити асорті.

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Це універсальний рецепт вареників із сезонними ягодами. У начинку можна додати полуницю, малину, смородину, вишні. Важливо тільки, щоб тісто вийшло тонким, а начинки було багато. Фокус розповість, як приготувати смачні вареники.

Вареники з ягодами

Інгредієнти:

Для начинки:

300 г різних ягід (вишня, чорниця, полуниця, малина);

100 г сиру;

1 жовток;

3 ст. л. цукру.

Для тіста:

2 склянки з гіркою борошна;

300 мл теплої води;

1/2 ч. л. солі.

Просійте борошно із сіллю у велику миску. Поступово долийте теплу воду і замісіть м'яке тісто.

Скачайте тісто в кулю і покладіть у миску. Накрийте плівкою і залиште відпочивати на годину.

Вийміть кісточки з вишні. Розкладіть кожен вид ягід в окремі мисочки і злегка присипте цукром (усього близько 2 ст. л.). Залиште на 30 хв, щоб виділився сік і відцідіть його через сито.

Сир розітріть із жовтком і цукром. Розкачайте тісто в тонкий пласт. Склянкою або формочкою виріжте кружечки діаметром 5 см. Викладіть у центр кружка трохи ягід або сир і защипніть край.

Варіть вареники у великій кількості злегка підсоленої киплячої води. На це піде всього 3-4 хвилини після того, як вони спливуть. Відкиньте вареники на друшляк. Розкладіть по тарілках, додайте сметану і полийте малиновим варенням за бажання. Такі вареники можна заморозити після того, як зліпите їх, і відварити в будь-який час.

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