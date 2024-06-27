Абрикосова галета на сирному тісті : рецепт смачної випічки

Ароматна та ніжна випічка ідеально підійде до чаю.

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У садах активно зріють абрикоси, а значить саме час звернути увагу на десерти з цим фруктом. Пропонуємо вам приготувати галету з абрикосами на сирному тісті. Ніжна й ароматна випічка за рецептом із блогу "Кулінарна книга" прикрасить навіть найбільш дощовий день.

Абрикосова галета на сирному тісті

Інгредієнти:

Для тіста:

кисломолочний сир — 150 г;

масло вершкове — 70 г;

яйце — 1 шт;

цукор — 1 ст. л;

сіль — щіпка;

розпушувач — 1/2 ч. л;

борошно — 150 г.

Для начинки:

абрикоси — 400 гр;

цукрова пудра — 2 ст. л;

крохмаль кукурудзяний — 1 ч. л;

горіхи — за бажанням.

Спосіб приготування:

Змішати інгредієнти для тіста, швидко замісити і відправити готове тісто на 20-30 хвилин у холодильник.

Тісто розкачати, викласти начинку, загорнути краї.

Змастити бортики білком, посипати цукровою пудрою і горіхами.

Випікати галету в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, 20-35 хвилин до золотистості.

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