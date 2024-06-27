Абрикосова галета на сирному тісті : рецепт смачної випічки
Ароматна та ніжна випічка ідеально підійде до чаю.
У садах активно зріють абрикоси, а значить саме час звернути увагу на десерти з цим фруктом. Пропонуємо вам приготувати галету з абрикосами на сирному тісті. Ніжна й ароматна випічка за рецептом із блогу "Кулінарна книга" прикрасить навіть найбільш дощовий день.
Абрикосова галета на сирному тісті
Інгредієнти:
Для тіста:
- кисломолочний сир — 150 г;
- масло вершкове — 70 г;
- яйце — 1 шт;
- цукор — 1 ст. л;
- сіль — щіпка;
- розпушувач — 1/2 ч. л;
- борошно — 150 г.
Для начинки:
- абрикоси — 400 гр;
- цукрова пудра — 2 ст. л;
- крохмаль кукурудзяний — 1 ч. л;
- горіхи — за бажанням.
Спосіб приготування:
Змішати інгредієнти для тіста, швидко замісити і відправити готове тісто на 20-30 хвилин у холодильник.
Тісто розкачати, викласти начинку, загорнути краї.
Змастити бортики білком, посипати цукровою пудрою і горіхами.
Випікати галету в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, 20-35 хвилин до золотистості.
Читайте також:
Солодкий і ніжний: покроковий рецепт пирога з абрикосами
Не потрібно місити тісто: як приготувати насипний пиріг з абрикосами
Сонце за склом: рецепт швидкого і простого абрикосового варення