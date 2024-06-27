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Еда

Абрикосовая галета на творожном тесте : рецепт вкуснейшей выпечки

абрикосовая галета, творожное тесто
Фото: Скрин видео

Ароматная и нежная выпечка идеально подойдет к чаю.

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В садах активно зреют абрикосы, а значит самое время обратить внимание на десерты с этим фруктом. Предлагаем вам приготовить галету с абрикосами на творожном тесте. Нежная и ароматная выпечка по рецепту из блога "Кулинарная книга" украсит даже самый дождливый день.

Абрикосовая галета на творожном тесте

Ингредиенты:

Для теста:

  • творог – 150 гр;
  • масло сливочное – 70 гр;
  • яйцо – 1 шт;
  • сахар – 1 ст. л;
  • соль – щепотка;
  • разрыхлитель – 1/2 ч. л;
  • мука – 150 гр.

Для начинки:

  • абрикосы – 400 гр;
  • сахарная пудра – 2 ст. л;
  • крахмал кукурузный – 1 ч. л;
  • орехи – по желанию.

Способ приготовления:

Смешать ингредиенты для теста, быстро замесить и отправить готовое тесто на 20-30 минут в холодильник.

Тесто раскатать, выложить начинку, завернуть края.

Смазать бортики белком, посыпать сахарной пудрой и орехами.

Выпекать галету в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, 20-35 минут до золотистости.

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