Абрикосовая галета на творожном тесте : рецепт вкуснейшей выпечки
Ароматная и нежная выпечка идеально подойдет к чаю.
В садах активно зреют абрикосы, а значит самое время обратить внимание на десерты с этим фруктом. Предлагаем вам приготовить галету с абрикосами на творожном тесте. Нежная и ароматная выпечка по рецепту из блога "Кулинарная книга" украсит даже самый дождливый день.
Абрикосовая галета на творожном тесте
Ингредиенты:
Для теста:
- творог – 150 гр;
- масло сливочное – 70 гр;
- яйцо – 1 шт;
- сахар – 1 ст. л;
- соль – щепотка;
- разрыхлитель – 1/2 ч. л;
- мука – 150 гр.
Для начинки:
- абрикосы – 400 гр;
- сахарная пудра – 2 ст. л;
- крахмал кукурузный – 1 ч. л;
- орехи – по желанию.
Способ приготовления:
Смешать ингредиенты для теста, быстро замесить и отправить готовое тесто на 20-30 минут в холодильник.
Тесто раскатать, выложить начинку, завернуть края.
Смазать бортики белком, посыпать сахарной пудрой и орехами.
Выпекать галету в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, 20-35 минут до золотистости.
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