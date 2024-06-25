Сладкий и нежный: пошаговый рецепт пирога с абрикосами

Этот чудесный пирог готовится очень быстро и очень просто.

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Песочный пирог с абрикосами и нежной заливкой — очень просто готовить. И абрикосы придают ему чудесный аромат и приятную консистенцию. Ведь эти плоды упругие и отлично держат форму. Фокус расскажет, как его приготовить.

Пирог с абрикосами

Ингредиенты:

абрикосы – 1 кг;

сливочное масло – 150 г;

мука – 360 г;

сахар – 150 г;

ванильный сахар – 2 ч. л.;

четыре яйца;

вода – 2 ст. л.;

щепотка соли;

молоко – 150 мл;

сливки 33% – 100 мл.

Абрикосы вымойте, разрежьте на половинки и удалите косточки. Холодное сливочное масло нарежьте маленькими кубиками, добавьте 300 г муки, треть обычного сахара и половину ванильного. Порубите ножом, чтобы получилась маслянистая крошка.

Добавьте одно яйцо, ледяную воду, щепотку соли и замесите тесто. Сформуйте из песочного теста большой шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1 час. А пока готовьте заливку.

В чашу блендера разбейте три яйца, влейте молоко и сливки. Всыпьте оставшиеся сахар, муку и ванильный сахар и перемешайте блендером.

Охлажденное тесто выложите на рабочий стол и раскатайте в тонкую лепешку. Переложите ее в форму диаметром 24–26 см, смазанную маслом, и сформируйте бортики.

Наколите основу пирога вилкой. Аккуратно уложите половинки абрикосов выпуклой стороной вниз. Залейте заливкой и выпекайте 35–40 минут при 180°C.

Когда пирог будет готов – дайте ему остыть в форме.

А чтобы на поверхности песочного пирога с абрикосами образовалась красивая карамельная корочка, перед отправкой в духовку равномерно посыпьте его сахаром.

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