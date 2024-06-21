Тарталетки с кремом и малиной: готовим вкуснейший десерт на выходные (видео)

Если вы не собираетесь подавать пирожные сразу, необходимо покрыть их желе для торта. Так ягоды и крем останутся свежими даже на следующий день.

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В преддверии выходных самое время подумать, чем вы порадуете себя и близких в субботу и воскресенье. Очень рекомендуем вам обратить внимание на рецепт вкуснейших тарталеток с кремом и малиной от кулинарного блогера Дарии Дарико. Они получаются очень красивыми и удивят даже самых взыскательных сладкоежек.

Тарталетки с кремом и малиной

Ингредиенты на 12 тарталеток:

Для теста:

сливочное масло – 100 гр;

яичные белки – 2 шт;

сахар – 1/2 стакана;

мука – 2 стакана;

соль – щепотка.

Для крема:

яйца – 2 шт;

желтки – 2 шт;

молоко – 400 мл;

сахар – 1/2 стакана;

сливочное масло – 50 гр;

мука – 2 ст. л;

ванильный сахар – 10 гр.

малина – по 3 ягоды на одну тарталетку.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить заварной крем. Для этого яйца и желтки нужно смешать с сахаром, ванильным сахаром и мукой, хорошо перемешать венчиком. Молоко нагреть до кипения, но не кипятить. Аккуратно влить горячее молоко тонкой струйкой в ​​яичную смесь, продолжая взбивать. Поставить на водяную баню и, помешивая, постоянно варить до загустения крема. Готовый крем перелить в холодную посуду, добавить в него масло. Верх накрыть пищевой пленкой в контакт.

После остывания крем нужно поставить на несколько часов (можно на ночь) в холодильник, не снимая пищевую пленку.

Теперь готовим тесто. Для этого сливочное масло порубить с солью и мукой. Белки перемешать с сахаром и добавить в муку с маслом, хорошо вымесить. Тесто завернуть в пищевую пленку и положить на полчаса в холодильник.

Духовку разогреть до 180 градусов. Формы для тарталеток смазать маргарином и присыпать мукой. Охлажденное тесто выложить в формочки, покрывая дно и стены. Проткнуть дно вилкой. Поставить формы в духовку на 15-20 минут. Готовые тарталетки вынуть из форм и оставить до полного остывания.

Охлажденные корзинки наполнить кремом. Сверху уложить три ягодки малины.

Если вы не собираетесь подавать пирожные сразу, необходимо покрыть их желе для торта. Для этого приготовить содержимое упаковки согласно инструкции изготовителя и аккуратно полить сверху так, чтобы малина и крем оказались под тонким прозрачным слоем. Так ягоды и крем останутся свежими даже на следующий день.

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