Тарталетки з кремом і малиною: готуємо смачний десерт на вихідні (відео)

Якщо ви не збираєтеся подавати тістечка відразу, необхідно покрити їх желе для торта. Так ягоди і крем залишаться свіжими навіть наступного дня.

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Напередодні вихідних саме час подумати, чим ви порадуєте себе і близьких у суботу та неділю. Дуже рекомендуємо вам звернути увагу на рецепт дуже смачних тарталеток із кремом і малиною від кулінарної блогерки Дарії Даріко. Вони виходять дуже гарними і здивують навіть найвимогливіших ласунів.

Тарталетки з кремом і малиною

Інгредієнти на 12 тарталеток:

Для тіста:

вершкове масло — 100 г;

яєчні білки — 2 шт;

цукор — 1/2 склянки;

борошно — 2 склянки;

сіль — дрібка.

Для крему:

яйця — 2 шт;

жовтки — 2 шт;

молоко — 400 мл;

цукор — 1/2 склянки;

вершкове масло — 50 г;

борошно — 2 ст. л;

ванільний цукор — 10 г.

малина — по 3 ягоди на одну тарталетку.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати заварний крем. Для цього яйця і жовтки потрібно змішати з цукром, ванільним цукром і борошном, добре перемішати вінчиком. Молоко нагріти до кипіння, але не кип'ятити. Акуратно влити гаряче молоко тонкою цівкою в яєчну суміш, продовжуючи збивати. Поставити на водяну баню і, помішуючи, постійно варити до загустіння крему. Готовий крем перелити в холодний посуд, додати в нього масло. Верх накрити харчовою плівкою в контакт.

Після охолодження крем потрібно поставити на кілька годин (можна на ніч) у холодильник, не знімаючи харчову плівку.

Тепер готуємо тісто. Для цього вершкове масло порубати із сіллю та борошном. Білки перемішати з цукром і додати в борошно з маслом, добре вимісити. Тісто загорнути в харчову плівку і покласти на півг одини в холодильник.

Духовку розігріти до 180 градусів. Форми для тарталеток змастити маргарином і присипати борошном. Охолоджене тісто викласти у формочки, покриваючи дно і стіни. Проткнути дно виделкою. Поставити форми в духовку на 15-20 хвилин. Готові тарталетки вийняти з форм і залишити до повного охолодження.

Охолоджені кошики наповнити кремом. Зверху укласти три ягідки малини.

Якщо ви не збираєтеся подавати тістечка відразу, необхідно покрити їх желе для торта. Для цього приготувати вміст упаковки згідно з інструкцією виробника й акуратно полити зверху так, щоб малина і крем опинилися під тонким прозорим шаром. Так ягоди і крем залишаться свіжими навіть наступного дня.

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