Солодкий і ніжний: покроковий рецепт пирога з абрикосами

Цей чудовий пиріг готується дуже швидко і дуже просто.

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Пісочний пиріг з абрикосами та ніжною заливкою — дуже просто готувати. І абрикоси надають йому чудового аромату і приємної консистенції. Адже ці плоди пружні та чудово тримають форму. Фокус розповість, як його приготувати.

Пиріг з абрикосами

Інгредієнти:

абрикоси — 1 кг;

вершкове масло — 150 г;

борошно — 360 г;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 2 ч. л.;

чотири яйця;

вода — 2 ст. л.;

дрібка солі;

молоко — 150 мл;

вершки 33% — 100 мл.

Абрикоси вимийте, розріжте на половинки та видаліть кісточки. Холодне вершкове масло наріжте маленькими кубиками, додайте 300 г борошна, третину звичайного цукру і половину ванільного. Порубайте ножем, щоб вийшла масляниста крихта.

Додайте одне яйце, крижану воду, дрібку солі та замісіть тісто. Сформуйте з пісочного тіста велику кулю, загорніть у харчову плівку і приберіть у холодильник на 1 годину. А поки готуйте заливку.

У чашу блендера розбийте три яйця, влийте молоко і вершки. Всипте решту цукру, борошно і ванільний цукор та перемішайте блендером.

Охолоджене тісто викладіть на робочий стіл і розкачайте в тонкий корж. Перекладіть його у форму діаметром 24-26 см, змащену олією, і сформуйте бортики.

Наколіть основу пирога виделкою. Акуратно покладіть половинки абрикосів опуклим боком донизу. Залийте заливкою і випікайте 35-40 хвилин за 180°C.

Коли пиріг буде готовий — дайте йому охолонути у формі.

А щоб на поверхні пісочного пирога з абрикосами утворилася красива карамельна скоринка, перед відправленням у духовку рівномірно посипте його цукром.

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