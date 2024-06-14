Найніжніший десерт: рецепт кавової Панакоти

Цей десерт неймовірно швидко готується, а його смак не залишить вас байдужим.

Related video

Кавова Панакота — це свіжий вершковий десерт, який одночасно виступає і як десерт, і як кава, стаючи, таким чином, ідеальним завершенням трапези для будь-якого типу меню. Цей простий і швидкий у приготуванні десерт підкорить смак ваших гостей завдяки насиченому та насиченому смаку вершків і ніжному кавовому аромату, які роблять його ідеальним десертом навіть для тих, хто не є великим любителем еспресо. Рецептом поділилися на сайті Il club delle ricette.

Кавова Панакота

Інгредієнти:

500 мл свіжих вершків;

150 мл кави;

100 г цукру;

8 г желатину;

1 стручок ванілі.

Щоб приготувати кавову Панакоту, спочатку підготуйте ємність із кавою і розм'якшіть желатин у холодній воді приблизно на десять хвилин.

Тим часом нагрійте вершки до кипіння і додайте насіння ванілі та цукор. Коли желатин стане м'яким, добре відіжміть його, додайте у вершкову суміш і добре перемішайте.

Додайте каву, перемішайте і розлийте Панакоту по порційних формочках. Дайте їй застигнути в холодильнику щонайменше 4 години.

Після закінчення часу відпочинку розгорніть порції кавової Панакоти і подавайте, прикрасивши на свій смак.

За бажанням ви можете прикрасити кавову Панакоту карамельним або шоколадним топінгом, пластівцями темного шоколаду, посипкою гіркого какао або кавовими праліне.

Якщо ви хочете уникнути присутності кавової гущі в Панакоті, профільтруйте каву перед додаванням її в суміш, так десерт буде ще більш оксамитовим. Щоб скоротити час приготування, ви також можете дати кавовій Панакоті застигнути в морозильній камері приблизно на 20-30 хвилин, а потім перенести її в холодильник на наступні 2 години.

Читайте також:

Вершкова пана-кота з полуничним соусом: рецепт найніжнішого десерту

Освіжить у будь-яку спеку: як приготувати домашній хлібний квас

Бісквіт із мандаринами: рецепт ароматної випічки