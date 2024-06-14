Вершкова панакота з полуничним соусом: рецепт найніжнішого десерту

Десерт буквально тане в роті й безсумнівно сподобається вашим рідним і гостям.

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Панакота — знаменитий десерт італійської кухні на основі вершків, цукру, желатину і ванілі. Кулінарний шедевр народився на півночі Італії, в регіоні П'ємонт, і в перекладі означає "варені вершки". Ці ласощі користуються неабиякою популярністю серед ласунів. Тож якщо хочете потішити рідних чи близьких, рекомендуємо вам рецепт вершкової панакоти з полуничним соусом із блогу "Кулінарна книга".

Вершкова панакота з полуничним соусом

Інгредієнти:

вершки (20%) — 200 мл;

молоко — 50 мл;

цукор — 40 гр;

ванільний цукор — 10 г;

желатин — 5 г (1 ч. л);

холодна вода — 40 г;

полуниця — 200 г;

цукор для соусу — 25 г.

Спосіб приготування:

Залити желатин холодною водою, перемішати, залишити на 10 хвилин. У каструлі з товстим дном з'єднати молоко, вершки, цукор і ванільний цукор. На середньому вогні довести до кипіння, постійно помішуючи.

Зняти каструлю з вогню, додати желатин, ретельно перемішати до розчинення. Розлити по формах, залишити в холодильнику мінімум на 3 години.

Для соусу в сотейнику уварювати полуницю з цукром кілька хвилин.

Панакоту вийняти з форм, перекласти на блюдо і подавати з гарячим полуничним соусом.

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