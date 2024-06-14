Вершкова панакота з полуничним соусом: рецепт найніжнішого десерту
Десерт буквально тане в роті й безсумнівно сподобається вашим рідним і гостям.
Панакота — знаменитий десерт італійської кухні на основі вершків, цукру, желатину і ванілі. Кулінарний шедевр народився на півночі Італії, в регіоні П'ємонт, і в перекладі означає "варені вершки". Ці ласощі користуються неабиякою популярністю серед ласунів. Тож якщо хочете потішити рідних чи близьких, рекомендуємо вам рецепт вершкової панакоти з полуничним соусом із блогу "Кулінарна книга".
Вершкова панакота з полуничним соусом
Інгредієнти:
- вершки (20%) — 200 мл;
- молоко — 50 мл;
- цукор — 40 гр;
- ванільний цукор — 10 г;
- желатин — 5 г (1 ч. л);
- холодна вода — 40 г;
- полуниця — 200 г;
- цукор для соусу — 25 г.
Спосіб приготування:
Залити желатин холодною водою, перемішати, залишити на 10 хвилин. У каструлі з товстим дном з'єднати молоко, вершки, цукор і ванільний цукор. На середньому вогні довести до кипіння, постійно помішуючи.
Зняти каструлю з вогню, додати желатин, ретельно перемішати до розчинення. Розлити по формах, залишити в холодильнику мінімум на 3 години.
Для соусу в сотейнику уварювати полуницю з цукром кілька хвилин.
Панакоту вийняти з форм, перекласти на блюдо і подавати з гарячим полуничним соусом.
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