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Еда

Сливочная панна-котта с клубничным соусом: рецепт нежнейшего десерта

панна-кота с клубничным соусом
Фото: Скрин видео

Десерт буквально тает во рту и несомненно понравится вашим родным и гостям.

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Панна-котта – знаменитый десерт итальянской кухни на основе сливок, сахара, желатина и ванили. Кулинарный шедевр родился на севере Италии, в регионе Пьемонт, и в переводе означает "вареные сливки". Это лакомство пользуется большой популярность. среди сладкоежек. Поэтому если хотите порадовать родных или близких, рекомендуем вам рецепт сливочной панна-котты с клубничным соусом из блога "Кулинарная книга".

Сливочная панна-котта с клубничным соусом

Ингредиенты:

  • сливки (20%) – 200 мл;
  • молоко – 50 мл;
  • сахар – 40 гр;
  • ванильный сахар – 10 гр;
  • желатин – 5 гр (1 ч. л);
  • холодная вода – 40 гр;
  • клубника – 200 гр;
  • сахар для соуса – 25 гр.

Способ приготовления:

Залить желатин холодной водой, перемешать, оставить на 10 минут. В кастрюле с толстым дном соединить молоко, сливки, сахар и ванильный сахар. На среднем огне довести до кипения, постоянно помешивая.

Снять кастрюлю с огня, добавить желатин, тщательно перемешать до растворения. Разлить по формам, оставить в холодильнике минимум на 3 часа.

Для соуса в сотейнике уваривать клубнику с сахаром несколько минут.

Панна-котту вынуть из форм, переложить на блюдо и подавать с горячим клубничным соусом.

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