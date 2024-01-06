Класична панна-котта: як приготувати ніжний італійський десерт

Цей десерт із вишуканою назвою неймовірно просто приготувати. І він точно вам сподобається.

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Панна-котта — це традиційний італійський десерт із вершків, цукру і желатину. Він являє собою желеподібний десерт із ніжним вершковим смаком. Панна-котта часто подається з ягідним пюре, шоколадним соусом або іншими фруктами і горіхами. Рецептом поділилися на сайті Good Food.

Панна-котта — це простий у приготуванні десерт. Вона також є відносно недорогим десертом, що робить її ідеальним варіантом для будь-якого випадку.

Для приготування ідеальної панна-коти важливо використовувати якісні інгредієнти. Вершки мають бути жирними, щоб десерт вийшов ніжним і вершковим. Цукор можна додавати за смаком. Якщо ви не любите ванільний смак, то можна не додавати насіння ванілі. Також важливо не переварювати желатин, інакше він може надати десерту неприємного смаку.

Вершки можна замінити сметаною, а цукор — цукровою пудрою, вона швидше розчиниться у вершках.

Класична панна-котта

Інгредієнти:

250 мл жирних вершків (33-35%);

40 г цукру;

1 стручок ванілі (за бажанням);

3 г листового желатину;

200 г ягід (будь-яких).

Замочіть желатин у холодній воді на 10 хвилин. У сотейнику з'єднайте вершки, цукор і насіння ванілі (якщо використовуєте). Доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Зніміть з вогню і додайте желатин, попередньо віджавши його від зайвої води. Перемішайте до повного розчинення желатину.

Розлийте суміш по формочках і поставте в холодильник на кілька годин, поки суміш не застигне.

Готову панна-котту переверніть на тарілки і прикрасьте ягідним пюре.

Також можна приготувати ніжну м'ятну панна-котту.