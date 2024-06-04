Ватрушки з полуницею: рецепт смачної сезонної випічки

Готовим ватрушкам після випікання дайте охолонути і тільки потім подавайте їх на стіл.

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Зараз червень — сезон ягід, і особливо тішить полуниця. Поки ця солодка й ароматна ягода ще в достатку в садах і на дачах, рекомендуємо приготувати дуже смачні сирні ватрушки за рецептом кулінарної блогерки anny.cooking. Ніжна сезонна випічка порадує своїм смаком і ароматом.

Сирні ватрушки з полуницею

Інгредієнти на 6 ватрушок:

кисломолочний сир — 300 г;

цільнозернове або звичайне біле борошно — 100 г;

жовток — 1 шт;

розпушувач — 1 ч. л;

сметана — 150 г;

цукор — 2 ч. л;

крохмаль — 1,5 ч. л;

полуниця свіжа — приблизно 200 г.

Спосіб приготування:

Сир, борошно, жовток, розпушувач змішати в одному посуді й добре перемішати.

Для начинки з'єднати сметану, цукор і крохмаль, перемішати.

Тісто розділити на шість частин, сформувати круглі човники на пергаменті, рівномірно розподілити сметанну начинку на ватрушки і викласти свіжі полуниці, злегка присипати крохмалем.

Відправити ватрушки в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів на 25-30 хвилин.

Готовим ватрушкам дати охолонути і можна подавати на стіл.

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