Освіжить у будь-яку спеку: як приготувати домашній хлібний квас

Щоб квас набрався смаку, залиште його на ніч у холодильнику.

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Хлібний квас — дуже смачний освіжаючий напій, який просто незамінний у спекотну погоду. Рекомендуємо приготувати його, скориставшись рецептом із кулінарного блогу "Кухня".

Хлібний квас

Інгредієнти:

бородинський хліб — 350 г;

вода (окріп) — 3 літри;

родзинки — 20 шт;

дріжджі сухі — 0,5 ч. л. без гірки;

цукровий пісок — 130 г.

Спосіб приготування:

Родзинки, які використовуються для приготування квасу, мити не потрібно. На його поверхні живуть дикі дріжджі, які братимуть участь у процесі бродіння.

Обрізати ті частини хліба, де є насіння, і нарізати на довільні кубики, підсушити їх у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 хвилин

Готові сухарики залити окропом і дати охолонути до теплого стану. Потім процідити квас через друшляк і чотири шари марлі, віджати хліб. Він більше не знадобиться.

В отриману рідину додати цукор, дріжджі, родзинки. Нещільно накрити й залишити за кімнатної температури на 8-12 годин. Потім перелити квас у пляшку, не доливаючи до краю 3-4 см, щоб було куди виходити газам.

Закрити посудину корком і поставити в холодильник на 10-12 годин. За цей час квас набереться різкості та повністю охолоне.

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