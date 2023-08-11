Освіжить і додасть бадьорості: рецепт огіркового лимонаду
Якщо хочеться, щоб напій був ще більш освіжаючим, додайте в нього кубики льоду.
Огірки можна не тільки додавати в салати або маринувати/солити/квасити/консервувати на зиму. З них виходить ще й неймовірно смачний лимонад. Як це зробити, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня". Упевнені, що якщо ви хоч раз спробуєте такий напій, він обов'язково посяде місце в списку ваших улюблених, оскільки чудово освіжає і втамовує спрагу завдяки своєму свіжому смаку.
Огірковий лимонад
Інгредієнти:
- огірок — 4 шт;
- лимон — 4 шт;
- свіжа м'ята — 3-4 гілочки;
- зелений базилік — 1 гілочка;
- цукор — 8 ст. л;
- газована вода -1,5 л.
Спосіб приготування:
Огірки порізати й скласти в чашу блендера, туди ж відправити базилік і м'яту. Усе перебити в кашоподібну масу. До отриманої суміші додати сік із чотирьох лимонів і цукор, влити дві склянки води і перемішати до розчинення цукру.
Суміш процідити, додати решту води.
Готовий лимонад перелити у високі склянки і перед подачею прикрасити лимоном, огірками та листочками м'яти. Якщо хочеться ще більше свіжості, можна додати в напій кубики льоду.
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