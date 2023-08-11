Освіжить і додасть бадьорості: рецепт огіркового лимонаду

Якщо хочеться, щоб напій був ще більш освіжаючим, додайте в нього кубики льоду.

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Огірки можна не тільки додавати в салати або маринувати/солити/квасити/консервувати на зиму. З них виходить ще й неймовірно смачний лимонад. Як це зробити, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня". Упевнені, що якщо ви хоч раз спробуєте такий напій, він обов'язково посяде місце в списку ваших улюблених, оскільки чудово освіжає і втамовує спрагу завдяки своєму свіжому смаку.

Огірковий лимонад

Інгредієнти:

огірок — 4 шт;

лимон — 4 шт;

свіжа м'ята — 3-4 гілочки;

зелений базилік — 1 гілочка;

цукор — 8 ст. л;

газована вода -1,5 л.

Спосіб приготування:

Огірки порізати й скласти в чашу блендера, туди ж відправити базилік і м'яту. Усе перебити в кашоподібну масу. До отриманої суміші додати сік із чотирьох лимонів і цукор, влити дві склянки води і перемішати до розчинення цукру.

Суміш процідити, додати решту води.

Готовий лимонад перелити у високі склянки і перед подачею прикрасити лимоном, огірками та листочками м'яти. Якщо хочеться ще більше свіжості, можна додати в напій кубики льоду.

Раніше Фокус писав, як приготувати на зиму абрикосовий компот зі смаком мохіто.