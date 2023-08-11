Освежит и придаст бодрости: рецепт огуречного лимонада

Если хочется, чтобы напиток был еще более освежающим, добавьте в него кубики льда.

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Огурцы можно не только добавлять в салаты или мариновать/солить/квасить/консервировать на зиму. Из них получается еще и невероятно вкусный лимонад. Как это сделать, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день". Уверены, что если вы хоть раз попробуете такой напиток, он обязательно займет место в списке ваших любимых, поскольку чудесно освежает и утоляет жажду благодаря своему свежему вкусу.

Огуречный лимонад

Ингредиенты:

огурец – 4 шт;

лимон – 4 шт;

свежая мята – 3-4 веточки;

зеленый базилик – 1 веточка;

сахар – 8 ст. л;

газированная вода –1,5 л.

Способ приготовления:

Огурцы порезать и сложить в чашу блендера, туда же отправить базилик и мяту. Все перебить в кашеподобную массу. К получившейся смеси добавить сок из четырех лимонов и сахар, влить два стакана воды и перемешать до растворения сахара.

Смесь процедить, добавить остальную воду.

Готовый лимонад перелить в высокие стаканы и перед подачей украсить лимоном, огурцами и листиками мяты. Если хочется еще больше свежести, можно добавить в напиток кубики льда.

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