Заготовки на зиму: рецепт абрикосового компоту зі смаком мохіто
Взимку такий напій потішить яскравими барвами та літнім смаком.
Абрикос — дивовижний фрукт, який однаково смачний й у свіжому вигляді, і після обробки. Курага, варення з абрикосів, джеми, компоти — з нього можна приготувати масу запасів на зиму. Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом абрикосового компоту зі смаком мохіто, який не тільки неймовірно смачний, а й прикрасить зимові холодні будні своїм яскравим літнім букетом. Як його приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня".
Компот "Мохіто" з абрикосів
Інгредієнти на трилітрову банку:
- абрикоси — 10 шт;
- лимон — 1/2 шт;
- м'ята — 2 гілочки;
- вода — 2,5 л;
- цукор — 200 г.
Спосіб приготування:
Абрикоси помити, після чого, не виймаючи кісточок, цілими, викласти в чисту трилітрову банку. Краще попередньо її простерилізувати.
Туди ж додати 2-3 кружечки лимона і великі гілочки м'яти. Залити киплячою водою, прикрити стерилізованою кришкою і залишити на 15 хвилин.
Після закінчення цього часу рідину потрібно перелити в каструлю і закип'ятити разом із цукром. Залити сиропом фрукти.
Закатати банку, перевернути й укутати. Після охолодження компот поставити в льох або темну прохолодну комору.
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