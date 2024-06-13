Освежит в любую жару: как приготовить домашний хлебный квас
Чтобы квас набрался вкуса, оставьте его на ночь в холодильнике.
Хлебный квас – очень вкусный освежающий напиток, который просто незаменим в жаркую погоду. Рекомендуем приготовить его, воспользовавшись рецептом из кулинарного блога "Кухня".
Хлебный квас
Ингредиенты:
- бородинский хлеб — 350 гр;
- вода(кипяток) – 3 литра;
- изюм – 20 шт;
- дрожжи сухие – 0,5 ч. л. без горки;
- сахарный песок – 130 гр.
Способ приготовления:
Изюм, который используется для приготовления кваса, мыть не нужно. На его поверхности живут дикие дрожжи, которые будут участвовать в процессе брожения.
Обрезать те части хлеба, где есть семена, и нарезать на произвольные кубики, подсушить их в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут
Готовые сухарики залить кипятком и дать остыть до теплого состояния. Затем процедить квас через дуршлаг и четыре слоя марли, отжать хлеб. Он больше не понадобится.
В получившуюся жидкость добавить сахар, дрожжи, изюм. Неплотно накрыть и оставить при комнатной температуре на 8-12 часов. Затем перелить квас в бутылку, не доливая до края 3-4 см, чтобы было куда выходить газам.
Закрыть посудину пробкой и поставить в холодильник на 10-12 часов. За это время квас наберется резкости и полностью охладится.
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