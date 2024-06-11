Бісквіт із мандаринами: рецепт ароматної випічки

Все, що вам потрібно, це міксер, кілька інгредієнтів і все готово. Це найпростіший рецепт бісквіта, що ви бачили.

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Якщо любите цитрусові, то вам варто спробувати спекти цей чудовий ароматний бісквіт. Тим паче приготувати його неймовірно просто. І не забудьте при подачі посипати його цукровою пудрою. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Мандариновий бісквіт

Інгредієнти на форму діаметром 20 см:

мандарини, або клементини — 450 г;

борошно — 300 г;

цукор — 300 г;

натуральний білий йогурт — 100 г;

соняшникова олія — 100 г

яйця (близько 2 середніх) — 125 г

розпушувач для тортів — 16 г.

Щоб приготувати мандариновий хліб, вимийте та висушіть клементини. Потім від загальної дози візьміть 300 г і крупно наріжте їх, зберігаючи шкірку. Очистіть мандарини, що залишилися, і розділіть їх навпіл. Покладіть у чашу міксера очищені цитрусові, крупно нарізані цілі плоди, йогурт і яйця. Збийте.

Додайте цукор, рослинну олію, борошно і розпушувач. І перемішайте всі інгредієнти.

Змастіть вершковим маслом і посипте борошном роз'ємну форму діаметром 20 сантиметрів. Вилийте тісто у форму. Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів близько 75 хвилин.

Якщо через перші 30 хвилин ви помітите, що поверхня занадто сильно підрум'янилася, можна накрити папером для випікання і продовжити приготування. Коли все буде готово, дістаньте бісквіт із духовки і дайте охолонути, перш ніж виймати з форми. Перед подачею посипте цукровою пудрою.

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