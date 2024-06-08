Торт з абрикосами та шоколадом: простий рецепт смачного десерту

До складу тіста і в начинку входить сир. І сам торт виходить дуже незвичайним і смачним.

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Торт з абрикосами та шоколадом приготувати дуже просто. А вишуканого смаку йому надають карамелізовані абрикоси, які ідеально поєднуються з шоколадом. Фокус розповість, як його приготувати.

Торт з абрикосами та шоколадом

Інгредієнти:

абрикоси — 700 г;

коричневий цукор — 180 г;

сир 9% — 400 г;

два яйця;

вершкове масло — 200 г;

дрібний білий цукор — 80 г;

борошно — 320 г;

розпушувач — 1,5 ч. л.;

шоколад — 300 г;

ванільний цукор — 1 ст. л.;

сметана 25% — 350 г.

Спочатку приготуйте начинку, вона має охолонути, поки ви готуєте тісто. Абрикоси вимийте, обсушіть і розріжте на половинки. Видаліть кісточки, а м'якоть наріжте тонкими часточками.

У невеликій сковорідці розтопіть 50 грамів вершкового масла. Додайте коричневий цукор і скибочки абрикосів. Швидко обсмажте плоди на сильному вогні, акуратно помішуючи, і дайте охолонути.

Тепер готуйте тісто. 100 грамів вершкового масла наріжте маленькими кубиками й залиште на пів години за кімнатної температури. 200 грамів сиру протріть через дрібне сито.

Яйця з білим цукром збийте міксером, поки не вийде пишна маса. Додайте до сиру та м'якого вершкового масла і збийте всі інгредієнти разом.

Змішайте борошно з розпушувачем. Додайте отриману суміш у яєчно-сиркову масу. Ретельно перемішайте. Накрийте харчовою плівкою і приберіть тісто в холодильник на 2 години.

Розділіть тісто на сім порцій. Кожну скачайте в кулю, а потім розкачайте в коло діаметром 26-28 см. Наколіть тісто виделкою і випікайте в розігрітій до 180°C духовці до золотистого кольору. Дайте охолонути всім коржам.

Розтопіть наламаний шматочками шоколад і 50 грамів вершкового масла на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Змішайте з ванільним цукром. Сир, що залишився, протріть через сито, з'єднайте зі сметаною і збийте. Додайте розтоплений шоколад і перемішайте.

Зберіть торт: промащуйте кожен корж шоколадно-сирним кремом і покривайте карамелізованими абрикосами. Приберіть торт у холодильник мінімум на 2 години.

Ідеально для цього торта підходить чорний гіркий шоколад, але ви можете використовувати будь-який шоколад на свій смак, навіть білий.

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