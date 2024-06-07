Лимонний торт: рецепт літнього десерту
Цей десерт має ніжний смак із кислинкою та ідеально підійде до чаювання в колі друзів і рідних.
Смачний і освіжаючий десерт із лимонним смаком — ласощі, які якнайкраще підійдуть для спекотного літнього дня. Рецептом цих ласощів поділилися в кулінарному блозі "Торти. Капкейки. Рецепти". Приготуйте цей торт на вихідні та порадуйте себе і близьких.
Лимонний торт
Інгредієнти:
Для основи:
- пісочне печиво на ваш смак;
- молоко — 175 мл.
Для лимонного курду:
- лимонний сік — 70 мл;
- яйце — 1 шт;
- жовток — 1 шт;
- цукор — 110 г;
- крохмаль — 5 г;
- вершкове масло — 70 г;
- цедра одного лимона.
Для крему:
- вершковий сир — 350 г;
- цукрова пудра — 50 г;
- ванільний цукор — 8 гр;
- загущувач для вершків — 16 г;
- вершки 33% — 500 мл;
- лимонний курд — 90 г.
Для топпінгу:
- вершки 33% — 50 мл;
- білий шоколад — 100 г.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо лимонний курд. Для цього потрібно з'єднати всі інгредієнти, добре перемішати і на середньому вогні довести до перших бульбашок. Додати вершкове масло, перемішати, процідити. Накрити харчовою плівкою в контакт, остудити до кімнатної температури і прибрати в холодильник. Можна відразу помістити його в кондитерський мішок.
Для крему вершковий сир, цукрову пудру, ванільний цукор, згущувач для вершків і лимонний курд перемішувати міксером протягом хвилини. Потім додати вершки і збивати до утворення стійких піків.
Далі формуємо торт. Печиво вмочити в молоко і викласти на прямокутну основу, сформувавши основу торта. Можна застелити її харчовою плівкою. Намазати печиво шаром крему і видавити на нього трохи лимонного курду. Далі викладати, чергуючи шари печива, крему та курду.
Обов'язково варто переконатися в тому, що боки торта добре промазані та рівномірно закриті кремом
Залишити торт у холодильнику на кілька годин, а краще на ніч, щоб аромат увібрався, а печиво стало м'яким.
Крем, що залишився, помістіть у кондитерський мішок із насадкою і зберігайте в холодильнику.
Після закінчення часу дістати лимонний торт із холодильника і додати з боків завитки з крему. Поки готуватиметься топінг, торт краще відправити назад у холодильник.
Для топінгу вершки довести майже до кипіння. Додати шматочки білого шоколаду і дати постояти хвилину, після чого перемішати до однорідності.
Рівномірно розподілити ганаш по лимонному торту. Видавити зверху трохи лимонного курду і за допомогою зубочистки створити витончені візерунки. Поставити лимонний торт у холодильник на 30–60 хвилин, щоб ганаш застиг.
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