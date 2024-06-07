Лимонний торт: рецепт літнього десерту

Цей десерт має ніжний смак із кислинкою та ідеально підійде до чаювання в колі друзів і рідних.

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Смачний і освіжаючий десерт із лимонним смаком — ласощі, які якнайкраще підійдуть для спекотного літнього дня. Рецептом цих ласощів поділилися в кулінарному блозі "Торти. Капкейки. Рецепти". Приготуйте цей торт на вихідні та порадуйте себе і близьких.

Лимонний торт

Інгредієнти:

Для основи:

пісочне печиво на ваш смак;

молоко — 175 мл.

Для лимонного курду:

лимонний сік — 70 мл;

яйце — 1 шт;

жовток — 1 шт;

цукор — 110 г;

крохмаль — 5 г;

вершкове масло — 70 г;

цедра одного лимона.

Для крему:

вершковий сир — 350 г;

цукрова пудра — 50 г;

ванільний цукор — 8 гр;

загущувач для вершків — 16 г;

вершки 33% — 500 мл;

лимонний курд — 90 г.

Для топпінгу:

вершки 33% — 50 мл;

білий шоколад — 100 г.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо лимонний курд. Для цього потрібно з'єднати всі інгредієнти, добре перемішати і на середньому вогні довести до перших бульбашок. Додати вершкове масло, перемішати, процідити. Накрити харчовою плівкою в контакт, остудити до кімнатної температури і прибрати в холодильник. Можна відразу помістити його в кондитерський мішок.

Для крему вершковий сир, цукрову пудру, ванільний цукор, згущувач для вершків і лимонний курд перемішувати міксером протягом хвилини. Потім додати вершки і збивати до утворення стійких піків.

Далі формуємо торт. Печиво вмочити в молоко і викласти на прямокутну основу, сформувавши основу торта. Можна застелити її харчовою плівкою. Намазати печиво шаром крему і видавити на нього трохи лимонного курду. Далі викладати, чергуючи шари печива, крему та курду.

Обов'язково варто переконатися в тому, що боки торта добре промазані та рівномірно закриті кремом

Залишити торт у холодильнику на кілька годин, а краще на ніч, щоб аромат увібрався, а печиво стало м'яким.

Крем, що залишився, помістіть у кондитерський мішок із насадкою і зберігайте в холодильнику.

Після закінчення часу дістати лимонний торт із холодильника і додати з боків завитки з крему. Поки готуватиметься топінг, торт краще відправити назад у холодильник.

Для топінгу вершки довести майже до кипіння. Додати шматочки білого шоколаду і дати постояти хвилину, після чого перемішати до однорідності.

Рівномірно розподілити ганаш по лимонному торту. Видавити зверху трохи лимонного курду і за допомогою зубочистки створити витончені візерунки. Поставити лимонний торт у холодильник на 30–60 хвилин, щоб ганаш застиг.

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