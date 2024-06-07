Лимонный торт: рецепт летнего десерта
Этот десерт обладает нежным вкусом с кислинкой и идеально подойдет к чаепитию в кругу друзей и родных.
Вкусный и освежающий десерт с лимонным вкусом — лакомство, которое как нельзя лучше подойдет для жаркого летнего дня. Рецептом этого лакомства поделились в кулинарном блоге "Торты. Капкейки. Рецепты". Приготовьте этот торт на выходные и порадуйте себя и близких.
Лимонный торт
Ингредиенты:
Для основы:
- песочное печенье на ваш вкус;
- молоко — 175 мл.
Для лимонного курда:
- лимонный сок — 70 мл;
- яйцо — 1 шт;
- желток — 1 шт;
- сахар — 110 гр;
- крахмал — 5 гр;
- сливочное масло — 70 гр;
- цедра одного лимона.
Для крема:
- сливочный сыр — 350 гр;
- сахарная пудра — 50 гр;
- ванильный сахар — 8 гр;
- загуститель для сливок — 16 гр;
- сливки 33% — 500 мл;
- лимонный курд — 90 гр.
Для топпинга:
- сливки 33% — 50 мл;
- белый шоколад — 100 гр.
Способ приготовления:
Сначала готовим лимонный курд. Для этого нужно соединить все ингредиенты, хорошо перемешать и на среднем огне довести до первых пузырьков. Добавить сливочное масло, перемешать, процедить. Накрыть пищевой пленкой в контакт, остудить до комнатной температуры и убрать в холодильник. Можно сразу поместить его в кондитерский мешок.
Для крема сливочный сыр, сахарную пудру, ванильный сахар, загуститель для сливок и лимонный курд перемешивать миксером в течение минуты. Затем добавить сливки и взбивать до образования устойчивых пиков.
Далее формируем торт. Печенье обмакнуть в молоко и выложить на прямоугольную основу, сформировав основу торта. Можно застелить ее пищевой пленкой. Намазать печенье слоем крема и выдавить на него немного лимонного курда. Далее выкладывать, чередуя слои печенья, крема и курда.
Обязательно стоит убедиться в том, что бока торта хорошо промазаны и равномерно закрыты кремом
Оставить торт в холодильнике на несколько часов, а лучше на ночь, чтобы аромат впитался, а печенье стало мягким.
Оставшийся крем поместить в кондитерский мешок с насадкой и храните в холодильнике.
По истечении времени достать лимонный торт из холодильника и отсадить по бокам завитки из крема. Пока будет готовиться топпинг, торт лучше отправить обратно в холодильник.
Для топпинга сливки довести почти до кипения. Добавить кусочки белого шоколада и дать постоять минуту, после чего перемешать до однородности.
Равномерно распределить ганаш по лимонному торту. Выдавить сверху немного лимонного курда и с помощью зубочистки создать изящные узоры. Поставить лимонный торт в холодильник на 30–60 минут, чтобы ганаш застыл.
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