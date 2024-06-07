Лимонный торт: рецепт летнего десерта

Этот десерт обладает нежным вкусом с кислинкой и идеально подойдет к чаепитию в кругу друзей и родных.

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Вкусный и освежающий десерт с лимонным вкусом — лакомство, которое как нельзя лучше подойдет для жаркого летнего дня. Рецептом этого лакомства поделились в кулинарном блоге "Торты. Капкейки. Рецепты". Приготовьте этот торт на выходные и порадуйте себя и близких.

Лимонный торт

Ингредиенты:

Для основы:

песочное печенье на ваш вкус;

молоко — 175 мл.

Для лимонного курда:

лимонный сок — 70 мл;

яйцо — 1 шт;

желток — 1 шт;

сахар — 110 гр;

крахмал — 5 гр;

сливочное масло — 70 гр;

цедра одного лимона.

Для крема:

сливочный сыр — 350 гр;

сахарная пудра — 50 гр;

ванильный сахар — 8 гр;

загуститель для сливок — 16 гр;

сливки 33% — 500 мл;

лимонный курд — 90 гр.

Для топпинга:

сливки 33% — 50 мл;

белый шоколад — 100 гр.

Способ приготовления:

Сначала готовим лимонный курд. Для этого нужно соединить все ингредиенты, хорошо перемешать и на среднем огне довести до первых пузырьков. Добавить сливочное масло, перемешать, процедить. Накрыть пищевой пленкой в контакт, остудить до комнатной температуры и убрать в холодильник. Можно сразу поместить его в кондитерский мешок.

Для крема сливочный сыр, сахарную пудру, ванильный сахар, загуститель для сливок и лимонный курд перемешивать миксером в течение минуты. Затем добавить сливки и взбивать до образования устойчивых пиков.

Далее формируем торт. Печенье обмакнуть в молоко и выложить на прямоугольную основу, сформировав основу торта. Можно застелить ее пищевой пленкой. Намазать печенье слоем крема и выдавить на него немного лимонного курда. Далее выкладывать, чередуя слои печенья, крема и курда.

Обязательно стоит убедиться в том, что бока торта хорошо промазаны и равномерно закрыты кремом

Оставить торт в холодильнике на несколько часов, а лучше на ночь, чтобы аромат впитался, а печенье стало мягким.

Оставшийся крем поместить в кондитерский мешок с насадкой и храните в холодильнике.

По истечении времени достать лимонный торт из холодильника и отсадить по бокам завитки из крема. Пока будет готовиться топпинг, торт лучше отправить обратно в холодильник.

Для топпинга сливки довести почти до кипения. Добавить кусочки белого шоколада и дать постоять минуту, после чего перемешать до однородности.

Равномерно распределить ганаш по лимонному торту. Выдавить сверху немного лимонного курда и с помощью зубочистки создать изящные узоры. Поставить лимонный торт в холодильник на 30–60 минут, чтобы ганаш застыл.

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