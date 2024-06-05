Торт "Вулкан": готовим необычный и очень вкусный десерт (видео)

Своим названием торт обязан необычному внешнему виду, напоминающему вулкан.

Related video

Рецептов бисквитных тортов существует огромное количество. Традиционно готовый бисквит затем разрезают на несколько коржей и перемазывают их кремом. Кулинарный блогер Светлана Бауэр предложила рецепт очень необычного бисквитного торта "Вулкан". Он не только получается вкусным, но и выглядит очень оригинально.

Торт "Вулкан"

Ингредиенты:

Для крема:

молоко – 600 мл;

сахар – 100 гр;

ванильный сахар – 2 ч. л;

яйцо – 1 шт;

сливочное масло – 50 гр;

крахмал – 60 гр.

Для теста:

яйца – 4 шт;

сахар – 120 гр;

молоко – 150 мл;

растительное масло – 75 мл;

разрыхлитель – 10 гр;

щепотка соли;

какао – 2 ст. л;

мука – 300 гр.

Способ приготовления:

Для бисквита яйца смешать с сахаром, добавить щепотку соли, молоко и растительное масло. Муку смешать с разрыхлителем и какао и просеять в тесто. Все хорошо перемешать до однородной консистенции и вылить в форму диаметром 23 см, смазанную маслом или выстеленную пергаментом.

Для крема смешать все ингредиенты (молоко, сахар, ванильный сахар, сливочное масло, крахмал, яйцо), довести до кипения, постоянно помешивая. Крему дать немного остыть.

Остывший крем выложить в центр бисквитного теста.

Форму с тортом отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45 минут.

Готовый торт украсить глазурью, кремом или по желанию.

Читайте также:

Ленивый "Наполеон" с шоколадным кремом и вишней: рецепт вкусного десерта без хлопот

Сэндвич-торт: рецепт вкусной и оригинальной закуски

Шоколадный торт с кокосовым кремом: рецепт нежного и простого десерта