Торт "Вулкан": готуємо незвичайний і дуже смачний десерт (відео)

Своєю назвою торт зобов'язаний незвичайному зовнішньому вигляду, що нагадує вулкан.

Related video

Рецептів бісквітних тортів існує величезна кількість. Традиційно готовий бісквіт потім розрізають на кілька коржів і перемазують їх кремом. Кулінарна блогерка Світлана Бауер запропонувала рецепт дуже незвичайного бісквітного торта "Вулкан". Він не тільки виходить смачним, а й має дуже оригінальний вигляд.

Торт "Вулкан"

Інгредієнти:

Для крему:

молоко — 600 мл;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 2 ч. л;

яйце — 1 шт;

вершкове масло — 50 г;

крохмаль — 60 г.

Для тіста:

яйця — 4 шт;

цукор — 120 г;

молоко — 150 мл;

рослинна олія — 75 мл;

розпушувач — 10 г;

дрібка солі;

какао — 2 ст. л;

борошно — 300 г.

Спосіб приготування:

Для бісквіта яйця змішати з цукром, додати дрібку солі, молоко та олію. Борошно змішати з розпушувачем і какао та просіяти в тісто. Усе добре перемішати до однорідної консистенції і вилити у форму діаметром 23 см, змащену олією або вистелену пергаментом.

Для крему змішати всі інгредієнти (молоко, цукор, ванільний цукор, вершкове масло, крохмаль, яйце), довести до кипіння, постійно помішуючи. Крему дати трохи охолонути.

Остиглий крем викласти в центр бісквітного тіста.

Форму з тортом відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 45 хвилин.

Готовий торт прикрасити глазур'ю, кремом або за бажанням.

Читайте також:

Лінивий "Наполеон" із шоколадним кремом і вишнею: рецепт смачного десерту без клопоту

Сендвіч-торт: рецепт смачної та оригінальної закуски

Шоколадний торт із кокосовим кремом: рецепт ніжного і простого десерту