Сендвіч-торт: рецепт смачної та оригінальної закуски

Торт-сендвіч — ефектна закуска, що поєднує в собі свіжий смак і яскраві кольори. Вона ідеально підходить для літа, коли не хочеться готувати на плиті.

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Торт-сендвіч складається з ідеально збалансованих шарів скибочок білого хліба, шпинату й хрусткого редису. А варена шинка додає пікатності. Отже, якщо ви хочете вразити своїх гостей весняною закускою, що поєднує в собі елегантність і смак, не шукайте далі: торт-сендвіч — смачна й оригінальна ідея, яка зробить ваш обід незабутнім. Рецептом поділилися на сайті

Торт-сендвіч

Інгредієнти:

білий для бутербродів — 300 г;

варена шинка — 390 г;

кабачки 300 г;

редис 180 г;

дикий фенхель до смаку;

майонез до смаку;

сіль, чорний перець.

Для шпинатного крему:

свіжий плавлений сир — 500 г;

шпинат — 250 г;

оливкова олія — 50 г;

сіль, чорний перець.

Щоб приготувати сендвіч-торт, відваріть шпинат в окропі протягом 2 хвилин. Злийте воду й перекладіть їх у миску з водою та льодом.

Дайте охолонути на кілька хвилин, потім злийте воду зі шпинату й відіжміть його, щоб видалити зайву рідину. Перекладіть відварений шпинат у високий посуд, додайте олію та подрібніть занурювальним блендером.

У вас має вийти однорідний крем. Тепер додайте свіжий сир і перемішайте. Посоліть і поперчіть.

У редиски відріжте кінчики та наріжте тонкими скибочками. Приправте олією, сіллю, перцем і фенхелем. Використовуючи кільце діаметром 18 см, виріжте з 2 скибочок хліба диск. Загалом вам потрібно буде створити 5 хлібних дисків, які складуть торт.

Тепер приступаємо до складання торта: викладаємо перший шар хліба на сервірувальну тарілку. Покладіть кільце, щоб зберегти форму під час начинки, потім намажте хліб шпинатним кремом і викладіть шар редиски.

Покладіть 2 скибочки вареної шинки, викладіть шар хліба, крем, редис і знову шинку.

Продовжуйте, поки не отримаєте 4 шари. Завершіть збирати торт шаром хліба.

Розподіляємо шпинатний крем по поверхні торта, добре розрівнюючи лопаткою. Помістіть торт у холодильник і подбайте про кабачки: вимийте їх, обріжте, а потім наріжте тонкими скибочками.

Приправте їх сіллю, перцем і олією. Потім розподіліть скибочки по краю, щоб вони прилипли до крему, і накрийте ними торт зверху.

Чергуйте фрагменти для створення ефекту шахової дошки. Наприкінці видавіть трохи майонезу й доповніть трояндочками з вареної шинки. Торт-сендвіч готовий до подачі на стіл!

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