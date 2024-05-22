Закуска з листкового тіста з ковбасою та сиром: готуємо просту страву на всі випадки життя

Приготування такої закуски займе зовсім небагато часу, а готова страва на столі надовго не затримається.

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Апетитна й ароматна закуска з листкового тіста з ковбасою та сиром — проста та швидка в приготуванні страва, яка виручить, коли не вистачає часу стояти на кухні. Як приготувати цю страву, розповіли в кулінарному блозі "Салати і закуски". Вона чудово впишеться як у повсякденне, так і в святкове меню.

Закуска з листкового тіста із ковбасою та сиром

Інгредієнти:

листкове тісто — 275 г;

твердий сир — 150 г;

ковбаса — 150 г;

помідор — 1 шт;

ріпчаста цибуля — 1 шт;

яйця — 1 шт;

рослинна олія — 1 ст. л;

сіль;

часниковий порошок;

кунжут;

мелений базилік.

Спосіб приготування:

Ріпчасту цибулю очистити, порізати кубиками, обсмажити на олії до золотистого кольору.

Помідор вимити, подрібнити, додати в цибулю. Всипати спеції та сіль, готувати, поки з помідора не випарується волога.

Ковбасу натерти на тертці, так само зробити із сиром. Розкласти лист листкового тіста, викласти цибулево-томатний соус.

Далі викласти ковбасу та сир, згорнути рулет і нарізати його кільцями. Змастити яйцем, посипати кунжутом і випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, до готовності.

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