Закуска з листкового тіста з ковбасою та сиром: готуємо просту страву на всі випадки життя
Приготування такої закуски займе зовсім небагато часу, а готова страва на столі надовго не затримається.
Апетитна й ароматна закуска з листкового тіста з ковбасою та сиром — проста та швидка в приготуванні страва, яка виручить, коли не вистачає часу стояти на кухні. Як приготувати цю страву, розповіли в кулінарному блозі "Салати і закуски". Вона чудово впишеться як у повсякденне, так і в святкове меню.
Закуска з листкового тіста із ковбасою та сиром
Інгредієнти:
- листкове тісто — 275 г;
- твердий сир — 150 г;
- ковбаса — 150 г;
- помідор — 1 шт;
- ріпчаста цибуля — 1 шт;
- яйця — 1 шт;
- рослинна олія — 1 ст. л;
- сіль;
- часниковий порошок;
- кунжут;
- мелений базилік.
Спосіб приготування:
Ріпчасту цибулю очистити, порізати кубиками, обсмажити на олії до золотистого кольору.
Помідор вимити, подрібнити, додати в цибулю. Всипати спеції та сіль, готувати, поки з помідора не випарується волога.
Ковбасу натерти на тертці, так само зробити із сиром. Розкласти лист листкового тіста, викласти цибулево-томатний соус.
Далі викласти ковбасу та сир, згорнути рулет і нарізати його кільцями. Змастити яйцем, посипати кунжутом і випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, до готовності.
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