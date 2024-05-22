Закуска из слоеного теста с колбасой и сыром: готовим простое блюдо на все случаи жизни
Приготовление такой закуски займет совсем немного времени, а готовое блюдо на столе надолго не задержится.
Аппетитная и ароматная закуска из слоеного теста с колбасой и сыром – простое и быстрое в приготовлении блюдо, которое выручит, когда не хватает времени стоять на кухне. Как приготовить это блюдо, рассказали в кулинарном блоге "Салаты и закуски". Оно отлично впишется как в повседневное, так и в праздничное меню.
Закуска из слоеного теста с колбасой и сыром
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 275 гр;
- твердый сыр — 150 гр;
- колбаса — 150 гр;
- помидор — 1 шт;
- репчатый лук — 1 шт;
- яйца — 1 шт;
- растительное масло — 1 ст. л;
- соль;
- чесночный порошок;
- кунжут;
- молотый базилик.
Способ приготовления:
Репчатый лук очистить, порезать кубиками, обжарить на масле до золотистого цвета.
Помидор вымыть, измельчить, добавить в лук. Всыпать специи и соль, готовить, пока из помидора не испарится влага.
Колбасу натереть на терке, так же поступить с творогом. Разложить лист слоеного теста, выложить луково-томатный соус.
Далее выложить колбасу и сыр, свернуть рулет и нарезать его кольцами. Смазать яйцом, посыпать кунжутом и выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, до готовности.
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