Как приготовить пирог из слоеного теста с мясом: простой рецепт вкусного пирога

Пирог из слоеного теста с фаршем готовить просто. И такой пирог можно брать с собой на работу, или на пикник.

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Использование готового слоеного теста для пирогов значительно упрощает процесс приготовления. Для начинки из фарша выбирается бездрожжевое тесто, так как в нем меньше слоев и оно лучше удерживает начинку. Рецептом поделились на сайте Kolizhanka.

Пирог из слоеного теста с мясом

Ингредиенты:

тесто слоеное бездрожжевое — две упаковки;

фарш мясной — 450 г;

две луковицы;

сыр твердый — 55 г;

чеснок — 2 зубчика;

два яйца;

вода кипяченая — 125 мл.

пучок зелени;

соль, перец черный молотый.

Мясной фарш (лучше взять смесь свинины и говядины) перекладываем в отдельную посуду, солим и добавляем молотый перец, добавляем кипяченую воду и ложкой хорошо перемешиваем до однородной текстуры.

Очищаем и мелко нарезаем луковицы. Разогреваем сковородку с маслом и сначала поджариваем лук, а затем добавляем фарш и жарим почти до готовности. Затем к нему добавляем мелко нарезанную любую зелень, даже сушеную.

Сыр измельчаем на крупной терке. Зубчики чеснока мелко нарезаем.

Обжаренный фарш перекладываем со сковородки в миску, немного остужаем, добавляем к нему измельченные сыр с чесноком, и все еще раз перемешиваем.

Заранее размороженное тесто раскатываем на присыпанной мукой поверхности в два пласта, соответственно размеру листа или формы для выпечки. Противень смазываем маслом и кладем на него один пласт теста. Поверх его ровным слоем выкладываем мясную начинку. Покрываем все вторым пластом теста и края пирога плотно скрепляем. Делаем отверстие в центре, чтобы выходил пар от начинки во время выпекания.

Яйца взбиваем со щепоткой соли и этой смесью смазываем всю поверхность пирога.

Пирог из слоеного теста с фаршем выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов. Время выпекания зависит от духовки, в среднем — это 25-30 минут. Испеченный пирог немного остудите и подавайте.

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