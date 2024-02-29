Штрудель с капустой и колбасками: пошаговый рецепт оригинальной выпечки

Такой штрудель даже можно подавать в качестве закуски к пиву. И он готовится из готового слоеного теста.

Related video

Капустные пироги можно готовить практически из любого теста. Подходит дрожжевое, рубленое, песочное, на кефире. И вкусно получается из слоеного теста.

В качестве начинки таких пирогов можно использовать как свежую капусту, так и квашеную. Плотные зимние сорта капусты для пирога нужно потушить до готовности, добавив специи. Хорошо подойдут тмин, куркума, карри, розмарин. Рецептом поделились на сайте Appetito.

Штрудель с капустой и колбасками

Ингредиенты:

бездрожжевое слоеное тесто – 500 г;

свиные колбаски, или копченые – 500 г;

квашеная капуста – 400 г;

сыр – 400 г;

сметана – 1/2 стакана;

одна луковица;

дижонская горчица – 2 ст. л.

петрушка;

тмин – 2,5 ч. л.;

сливочное масло – 1 ст. л.;

соль, свежемолотый черный перец.

Отожмите квашеную капусту от рассола, положите в кастрюлю и тушите под закрытой крышкой полчаса. Капуста должна стать мягкой.

Нарежьте колбаски небольшими кусочками. Лук мелко нарежьте, как и петрушку.

В большой сковороде растопите сливочное масло. Добавьте колбаски, лук и жарьте на среднем огне. В конце положите петрушку, слегка посолите и поперчите. Добавьте обжаренные колбаски к капусте и перемешайте.

Разотрите тмин, смешайте со сметаной и горчицей. Натрите сыр на крупной терке.

Разогрейте духовку до 200 °С. Раскатайте тесто в два прямоугольника, смажьте каждый сметанной смесью, не доходя до краев примерно 1 см. Выложите начинку на каждый лист теста, посыпьте сыром. Скатайте в плотные рулеты.

Слегка смажьте концы теста водой и защипните штрудели. Переложите на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Смажьте штрудели водой и посыпьте оставшимся тмином. Острым ножом сделайте несколько горизонтальных надрезов в тесте для выхода пара. Выпекайте штрудели 25–30 минут.

Готовый штрудель достаньте из духовки и оставьте на 10 минут.

Читайте также:

Картофельные кексы: как вкусно приготовить оставшееся пюре

Рогалики с яблоками: рецепт нежной выпечки

Постные голубцы по старинному буковинскому рецепту: как приготовить вкусное блюдо